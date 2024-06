Google met fin aux extensions Chrome Manifest V2 : Ce que vous devez savoir

Google a introduit une nouvelle norme pour les extensions du navigateur Chrome, Manifest V3, en 2021. Aujourd’hui, Chrome fait enfin ses adieux à l’ancienne norme Manifest V2, laissant potentiellement de nombreuses extensions sur le carreau.

Google a déclaré l’année dernière que la période d’élimination progressive des extensions Manifest V2 commencerait vers juin 2024, et l’entreprise s’en tient à ce calendrier. À partir du 3 juin 2024, dans les canaux Chrome Beta, Dev et Canary, les anciennes extensions Manifest V2 afficheront un avertissement indiquant qu’elles ne sont pas prises en charge. Au cours des prochains mois, ces extensions seront complètement désactivées, puis finalement supprimées du Chrome Web Store.

L’article de blog de l’entreprise explique :

Comme pour tout lancement important, tous ces changements commenceront d’abord dans les canaux pré-stables de Chrome — Chrome Beta, Dev et Canary. Les changements seront déployés au cours des prochains mois dans Chrome Stable, l’objectif étant de terminer la transition au début de l’année prochaine. Les entreprises qui utilisent la politique ExtensionManifestV2Availability seront exemptées de tout changement de navigateur jusqu’en juin 2025.

Manifest V3 est la dernière plateforme logicielle pour les extensions Chrome, destinée à rendre les extensions plus rapides et plus sûres. Ce changement a été controversé en raison de la suppression par Google de l’API webRequest , utilisée par les extensions de blocage de contenu pour filtrer le trafic réseau. L’API a été remplacée par l’API declarativeNetRequests , qui était initialement beaucoup plus limitée (d’où la controverse), mais Google a procédé à plusieurs mises à jour au cours des deux dernières années et a résolu la plupart des problèmes. La plupart des extensions de bloqueurs de contenu disposent désormais de versions Manifest V3.

Qu’est-ce qu’un Manifest ?

Un Manifest indique au navigateur toutes sortes d’informations sur une extension, depuis son nom et son numéro de version jusqu’aux autorisations qu’elle utilisera et aux versions du navigateur sur lesquelles elle fonctionnera.

Les nouvelles versions du format de fichier Manifest modifient les fonctionnalités auxquelles les extensions ont accès. Par exemple, la version 3 de Manifest dans Chrome ne permet plus à un développeur de charger du code à partir d’un serveur distant.

La majorité des extensions de Chrome ont basculé vers Manifest V3

Google indique que « plus de 85 % des extensions activement maintenues » dans le Chrome Web Store sont déjà mises à jour vers Manifest V3. Ce chiffre augmentera probablement un peu au cours du mois ou des deux mois à venir, car les développeurs d’extensions s’empresseront de publier des versions mises à jour avant que le délai ne soit écoulé. Vous pouvez vérifier vos propres extensions en ouvrant chrome://extensions-internals dans Chrome et en recherchant « manifest_version » sur la page.

Microsoft Edge est basé sur Chrome et utilise un grand nombre des mêmes extensions, mais Microsoft n’a pas encore confirmé quand les extensions Manifest V2 seront retirées de Edge. Mozilla Firefox utilise une architecture d’extension différente avec des changements pour Manifest V3, et n’a pas prévu pour l’instant de supprimer les extensions Manifest V2.