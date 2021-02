Le Huawei P50 pourrait être l’un des meilleurs photophones du marché

Huawei dévoilera son nouveau smartphone phare axé sur la photographie, la gamme Huawei P50, dans les prochains mois. Une nouvelle fuite suggère qu’il apportera une mise à niveau majeure dans le secteur de la photo.

La gamme de smartphones « P » de Huawei a souvent été la première à mettre sur le marché certaines innovations, allant de la photographie à faible luminosité, à une IA plus intelligente, en passant par les zooms périscopiques, etc. Avec la série Huawei P50, il pourrait faire un bond plus important que n’importe quel autre smartphone.

Rodent950 a parlé sur Twitter de façon dont Sony dévoilera en avril un nouveau capteur photo pour smartphone, le IMX800. Il aurait une diagonale d’un pouce, ce qui en ferait le plus grand capteur d’image pour smartphone à ce jour. La configuration RYYB serait également retenue pour une meilleure sensibilité à la lumière.

Les capteurs ont le plus grand impact sur l’aspect d’une image, où une image plus grande est invariablement meilleure pour une meilleure qualité et meilleure pour la photographie en basse lumière. La raison pour laquelle un DSLR produit des images plus nettes qu’un smartphone est due au capteur nettement plus grand. La plupart des smartphones modernes ont généralement un capteur de l’ordre de 1/2 pouce, et certains des plus haut de gamme, comme le capteur photo de 108 mégapixels du Galaxy S21 Ultra de Samsung, ont un capteur de 1/1,33 pouce.

Bien qu’un capteur plus grand ait ses avantages, un capteur aussi grand qu’un capteur d’un pouce prendra beaucoup plus de place, alors attendez-vous à voir un capteur photo encore plus grand être incrusté sur le Huawei P50 si cette information est exacte.

Il faudra également compenser avec une ouverture plus petite pour avoir un plan de mise au point utilisable. Enfin, le fonctionnement d’un capteur de cette taille a également des conséquences sur la consommation d’énergie.

Main + ultra wide + tele

Main + Ultra wide + periscope

Main + Ultra wide + tele + periscope + ToF https://t.co/5IWs05O3p6 – Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 24, 2021

Un puissant Huawei P50 Pro+

Dans un autre tweet, Rodent950 a partagé ce qu’il s’attend à être la configuration de la caméra dans la gamme de smartphones. Le Huawei P50 standard aurait une combinaison de capteur téléobjectif, de capteur ultra-largeur et de capteur primaire, tandis que le P50 Pro utilisera un capteur photo à zoom périscopique au lieu du téléobjectif. Il devrait également y avoir un Huawei P50 Pro+, qui pourrait comporter une configuration à 4 caméras avec un grand capteur primaire, un objectif ultra-large, une courte caméra téléobjectif et une caméra à zoom périscopique.

Historiquement aussi, Huawei s’est associé à Sony pour créer des capteurs d’images personnalisés pour ses smartphones. Il est important de mentionner que tout cela n’a été confirmé par Huawei ou Sony. Le lancement devrait avoir lieu fin mars ou début avril, du moins en Chine,.