Apple oblige Google à afficher les données collectées par Gmail sur l’iPhone

La nouvelle fonction de protection de la vie privée d’Apple a l’effet escompté : elle oblige Google à assumer ses pratiques commerciales. Après avoir retardé les mises à jour de plusieurs de ses applications iOS/iPadOS, elle le fait enfin et soumet les labels de confidentialité des applications pour répondre aux exigences d’Apple. Google a enfin révélé les données Gmail qu’elle collecte sur les iPhone et iPad et la manière dont elle les utilise.

Apple a apporté une modification à iOS 14, exigeant que les applications révèlent sur l’App Store les données qu’elles collectent sur leurs utilisateurs. Le déploiement de cette fonctionnalité a été retardé, mais la transparence commence enfin à apparaître dans les listes d’applications sur l’App Store.

L’entreprise la plus remarquable pour lutter contre la demande d’Apple a été Facebook. Le réseau social est même allé jusqu’à retirer des annonces de journaux vilipendant Apple pour avoir fait cette demande de transparence des données.

Non seulement les développeurs doivent admettre quelles données ils collectent, mais ils doivent également divulguer les raisons pour lesquelles ils les collectent et comment elles seront utilisées.

Apple semble miser sur le fait que les utilisateurs ne sont pas conscients de ce que leurs applications collectent. Mais les données des utilisateurs sont un sujet brûlant pour les développeurs. C’est très important pour la plupart des modèles économiques d’applications, Facebook l’ayant clairement fait savoir par sa lutte acharnée.

Google contraint de se conformer

Google n’a pas fait autant les gros titres que Facebook dans ses protestations — en fait, elle n’a rien dit. Cependant, elle a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas divulguer des choses telles que les données de Gmail qu’elle collecte. Le géant de la recherche a retardé de quelques mois la mise à jour de ses applications iOS et iPadOS. C’est depuis décembre que les applications régulièrement mises à jour ont affiché des mises à jour sur l’App Store.

Avec les mises à jour d’applications comme YouTube et Gmail, il semble que Google mette fin à sa grève silencieuse. Sans surprise, les labels « Confidentialité de l’app » de l’App Store montrent que Google collecte beaucoup de données personnelles des utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Selon Apple, Google recueille les données sur les achats, l’emplacement, les coordonnées, les contacts, le contenu des utilisateurs, l’historique des recherches, les identifiants, les données d’utilisation, les diagnostics d’utilisation et d’autres données. Non seulement elle recueille ces données Gmail, mais elle les relie à votre identité.

Si l’on compare la façon dont les données sont utilisées entre Gmail et YouTube, on constate que l’utilisation n’est pas la même d’une application à l’autre. YouTube a davantage d’utilisations pour les données. Notamment, Google ne partage pas les données de YouTube ou de Gmail avec d’autres entreprises, mais elle les utilise pour cibler les utilisateurs avec des annonces spécifiques.

Jusqu’à présent, les labels de confidentialité des applications ont été révélateurs en ce qui concerne Google. On ne sait pas si ce sera le cas pour l’ensemble des petits développeurs. Mais cela pourrait conduire à un changement dans le secteur, avec la fin des politiques de données cachées.