AMD annoncera un nouveau GPU Radeon RX 6000 le 3 mars

Il semble que AMD se prépare à lancer la prochaine partie de sa famille de cartes graphiques RX 6000. Cette semaine, la société a envoyé une invitation à la presse et au public pour leur demander de bloquer la date, annonçant que la société fera une annonce relative à la gamme Radeon mercredi prochain, le 3 mars. Et avec une photo d’une carte graphique Radeon inédite jointe à l’annonce, AMD laisse peu d’ambiguïté sur ses projets.

L’événement, officiellement baptisé « Where Gaming Begins Episode 3 », sera un autre événement axé sur la gamme Radeon, où AMD « présentera le dernier né de la famille des cartes graphiques hautes performances Radeon RX ». Les deux précédents événements d’AMD ont été des présentations préenregistrées, nous attendons donc la même chose ici.

La pierre angulaire de l’annonce sera l’introduction d’une nouvelle carte graphique Radeon. Pour nous donner la moitié de l’annonce du produit, AMD a également publié une courte vidéo en boucle de la carte, mettant en évidence une carte assez grande et son refroidisseur à air ouvert avec deux ventilateurs axiaux. Étant donné ces informations, il est fort probable que nous voyons les prémices de ce qui sera une carte Radeon RX 6700.

AMD a commencé la famille RDNA2 avec des modèles haut de gamme, et le GPU (Navi 21) en premier, c’est donc la prochaine étape attendue. Pour ceux qui l’ignorent, l’architecture RDNA 2 comprend notamment le ray tracing et le shading à taux variable en temps réel et avec l’accélération matérielle.

Bien sûr, nous en saurons plus sur cette carte la semaine prochaine, mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit positionnée pour concurrencer la gamme GeForce RTX 3060 de NVIDIA, l’annonce par AMD se voulant clairement un peu un spoiler avant le lancement des nouvelles cartes graphiques RTX 3060 de NVIDIA.

Concurrencer davantage NVIDIA

AMD a lancé la gamme de cartes graphiques Radeon RX 6000 fin octobre, les GPU étant des concurrents directs des cartes RTX 30 de NVIDIA. Actuellement, la RX 6000 se compose de trois GPU : le fleuron, la RX 6900 XT, la RX 6800 XT, et la RX 6800, qui est la plus abordable du trio à 579 euros. Il sera donc intéressant de voir où se situe cette nouvelle carte graphique — si elle est positionnée plus près des 420 euros de la RTX 3060 Ti, ou des 500 euros de RTX 3060 (nominalement).

Enfin, je pense que nous allons également entendre des nouvelles d’AMD concernant la partie logicielle. La société a démontré sa capacité à intégrer de nouveaux composants logiciels dans ces annonces de matériel, en cherchant à tirer le meilleur parti de ces lancements de produits.

En tout cas, nous en saurons plus le 3 mars à 17 heures, heure française.