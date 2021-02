Firefox 86 apporte une protection totale contre les cookies et le support PiP multiples

Cette semaine, Mozilla a lancé Firefox 86, et le navigateur est maintenant disponible en téléchargement et en installation pour tous les principaux systèmes d’exploitation, y compris Android. En plus de la série habituelle de corrections de bugs et de mises à jour sous le capot, la nouvelle version offre quelques fonctionnalités très appréciées : le support du mode image dans l’image (PiP) multiple, et (en option) une séparation plus stricte des cookies, que Mozilla a baptisée « Total Cookie Protection ».

Ils peuvent sembler délicieux, mais lorsqu’il s’agit du Web, les cookies sont perçus comme du poison. Certes, ils ont techniquement une fonction importante, mais, comme les friandises du monde réel, ils peuvent être utilisés de manière abusive pour nuire aux gens. C’est pourquoi les fabricants de navigateurs Web prennent les armes contre l’abus des cookies, chacun à leur manière, et la dernière tentative de Mozilla est de confiner complètement ces cookies dans leur propre pot à partir de Firefox 86.

Les cookies étaient censés être utilisés simplement pour permettre aux sites Web de se souvenir de vos précédentes sessions par commodité — comme garder l’état d’un panier sur un site marchand. Cependant, au fil du temps, ils ont été mal utilisés et abusés pour devenir ce qu’on appelle des cookies de suivi qui gardent un œil sur les déplacements des utilisateurs, souvent dans le but de créer des publicités ciblées. Alors que certains fabricants de navigateurs comme Google tentent simplement d’atténuer ou de limiter la portée de ces cookies, Mozilla semble leur livrer une guerre sans merci.

Le mois dernier, Firefox 85 a ciblé les « Supercookies » qui suivaient les utilisateurs même lorsqu’ils quittaient les pages où les cookies étaient générés. Pour Firefox 86, Mozilla met en place ce qu’il appelle une protection totale contre les cookies, qui donne à chaque site Web sa propre boîte à cookies au lieu de puiser dans un seul pool de cookies auquel tout le monde a accès.

En pratique, cela devrait permettre de réduire au minimum la portée de ces cookies et de les empêcher de vous suivre lorsque vous vous rendez sur d’autres sites.

Un déploiement déjà actif

En outre, Firefox 86 introduit le concept d’images dans l’image (Picture-in-Picture) multiples et simultanées. Cela permet aux utilisateurs d’extraire plusieurs vidéos de différents onglets et de les lire simultanément. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose pour votre santé mentale et votre productivité est une question personnelle.

Firefox 86 a commencé à être déployé, mais la protection totale contre les cookies n’est disponible que sous Windows, Mac et Linux. Elle fait partie de la protection de suivi améliorée de Firefox, qui est activée par défaut. Mozilla ne précise pas si ces changements dans le fonctionnement des cookies pourraient avoir des effets négatifs sur certains sites Web qui, malheureusement, nécessitent des cookies de suivi pour une raison ou une autre.