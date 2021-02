Apple pourrait lancer un Mac Pro mini sous la forme d’un « cube »

2021 devrait être une année passionnante pour la gamme Mac d’Apple, avec des puces encore plus rapides, de nouveaux MacBook de 14 et 16 pouces et des nouveaux iMac en cours de développement. Mais, une nouvelle rumeur suggère qu’Apple pourrait s’inspirer de certains de ses produits Mac les plus populaires.

Cette semaine, la rumeur veut que Apple replonge tête première dans le monde des ordinateurs de bureau. Non pas que l’entreprise en soit vraiment partie, mais étant donné le nombre d’utilisateurs qui travaillent désormais à domicile ou qui prévoient de rester chez eux après des mois et des mois de pandémie mondiale et de quarantaine due à la COVID-19, Apple semble voir l’opportunité d’intensifier une fois de plus ses efforts dans le domaine des ordinateurs de bureau.

Selon John Prosser, qui a également livré l’image que vous voyez ci-dessus, Apple a un nouveau Mac Pro mini en cours de réalisation. La rumeur veut que ce nouvel appareil fonctionne avec un look qui n’est pas sans rappeler le G4 Cube de la vieille école, une merveille de design qui a fait ses débuts au Macworld NY en 1999, mais qui n’a duré que moins d’un an en raison de problèmes de prix et de performances. Cependant, elle reste une machine très appréciée qui a sa place au Musée d’art moderne de New York.

Selon Prosser et d’autres rumeurs de Bloomberg plus tôt cette année, le Mac Pro mini ne remplacera pas entièrement le Mac Pro. Au lieu de cela, il a été annoncé que le Mac Pro recevra une nouvelle version avec essentiellement la même conception que le modèle 2019, mais avec des entrailles dignes d’un ordinateur de 2021.

Les deux appareils devraient fonctionner avec la dernière version logicielle macOS, et disposer d’un ensemble de ports et de connectivité sans fil de qualité.

Une année 2021 très riche

Cette semaine, des rumeurs ont suggéré que les ordinateurs de bureau d’Apple en 2021 seront commercialisés en même temps qu’un nouvel écran fabriqué par Apple. Cet écran de nouvelle génération devrait être légèrement plus abordable que l’écran Apple Thunderbolt, le plus récent par ailleurs.

En outre, ces deux mêmes sources suggèrent qu’il y aura de nouveaux iMac en 2021. Ces derniers pourraient être très colorés !