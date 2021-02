Le Galaxy Z Fold 3 serait le prochain à obtenir le support du S Pen

Samsung mise beaucoup sur la prise en charge du stylet S Pen dans toute sa gamme d’appareils, et après avoir introduit cette fonctionnalité dans la gamme Galaxy S21, elle s’apprête à l’étendre aux smartphones pliables.

Comme on peut s’en douter, ajouter le support du stylet à un écran pliable est particulièrement difficile, et l’un des problèmes est le numériseur dont l’écran a besoin pour reconnaître l’entrée du S Pen. En d’autres termes, les numériseurs doivent eux aussi être pliables et, selon un récent rapport, Samsung a réussi à résoudre ce problème, mais aussi à créer un verre ultra fin (UTG) capable de se plier et de rester résistant aux éventuelles rayures du stylet lui-même.

Le support du S Pen est donc prêt à être mis en service sur les smartphones pliables, et le Galaxy Z Fold 3, prévu pour le troisième trimestre de l’année, devrait être doté de telles capacités.

La production commencera plus tard au printemps, donc théoriquement, tout devrait être prêt en été.

Samsung a elle-même confirmé au début de l’année qu’elle souhaitait que le support du S Pen soit disponible sur davantage d’appareils après avoir été proposé en exclusivité sur la gamme Galaxy Note pendant de nombreuses années.

Samsung tente d’étendre la gamme S Pen

« Nous nous sommes engagés à innover dans le domaine des nouvelles expériences mobiles qui circulent de manière transparente et continue pour rendre la vie de nos consommateurs plus facile et meilleure. Nous avons pris l’audacieuse décision d’étendre l’expérience du S Pen au Galaxy S21 Ultra, et nous prévoyons d’étendre l’expérience S Pen à d’autres catégories d’appareils à l’avenir. Nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience mobile à nos consommateurs et nous continuerons à écouter activement et à prendre en compte les commentaires des consommateurs dans nos innovations de produits », a déclaré TM Roh, président et chef des activités mobiles de Samsung Electronics, peu après le lancement du S21.

À ce jour, on ne sait toujours pas si un nouveau Galaxy Note sera disponible cette année ou non, car on pense que Samsung prévoit la disparition de ce modèle. Le support du S Pen était une pierre angulaire de la gamme Galaxy Note, mais maintenant que la fonctionnalité du S Pen s’étend à d’autres appareils, il semble que le Galaxy Note soit en train de se faire sortir de son propre créneau.