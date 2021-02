Android 12 laisse entrevoir un Pixel 6 XL, et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Google développe le système d’exploitation Android, et il fabrique également des smartphones Pixel, et très souvent le premier peut nous donner des indices sur le second. C’est le cas maintenant, car la récente version bêta de la Developer Preview de Android 12 pourrait être perçue comme ayant teasé certaines fonctionnalités du Pixel 6.

Tout d’abord, selon Mishaal Rahman, de XDA Developers, les lignes de code de Android 12 suggèrent que la mise à jour logicielle permettra d’utiliser une combinaison de reconnaissance faciale et de capteur d’empreintes digitales à l’écran pour déverrouiller un smartphone, plutôt que l’un ou l’autre.

À première vue, cela ne semble pas confirmer quoi que ce soit — mais n’oubliez pas que la seule entreprise qui bénéficierait réellement de ce changement est celle qui a investi à la fois dans la reconnaissance faciale et dans les capteurs d’empreintes digitales incrustés sous l’écran.

Google n’utilise pas de capteur d’empreintes digitales à l’écran de ses smartphones, mais elle a déjà eu recours à la technologie de reconnaissance faciale. En ajoutant un code qui lui permettrait d’utiliser des capteurs sous l’écran en plus de sa méthode actuelle de déverrouillage des smartphones, le géant de la recherche pourrait inclure une telle technologie dans son futur flagship.

Un autre changement apporté par Android 12 est le mode « Silky Home », qui rend les éléments de menu et les boutons beaucoup plus grands, et donc plus faciles à appuyer lorsque l’on utilise le smartphone d’une seule main. Actuellement, cette fonction est sans doute redondante — les récents smartphones Pixel sont plutôt petits, et les marques de smartphones qui ont des smartphones à grand écran ont généralement déjà leurs propres modes à une main.

BIG change: If you enable the “Silky home” feature flag that I previously mentioned, you’ll get a DRAMATICALLY changed Settings UI that’s MUCH more one-handed friendly. Here are a few screenshots: pic.twitter.com/EcwqnU0LlB — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 18, 2021

Pourrait-on voir un Pixel 6 XL ?

Mais, des rumeurs circulent selon lesquelles cette fonctionnalité pourrait préparer le terrain pour un Pixel 6 XL. Avant, les smartphones Pixel se vantaient de variantes « XL » qui avaient des écrans plus grands que leurs homologues, mais depuis le Pixel 4 XL, nous n’en avons plus vu, le Pixel 4a et le Pixel 5 n’ayant pas de frères et sœurs à écran géant.

« Silky Home » avec un Pixel 6 XL permettrait aux personnes ayant de petites mains de profiter du grand écran, sans avoir à employer les deux mains pour naviguer dans l’interface. La série Pixel 6 devrait être lancée vers la fin de l’année 2021.