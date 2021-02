Microsoft annonce des prédictions textuelles dans Word et Outlook

Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité disponible pour les testeurs qui permet de faire des prédictions dans Word et Outlook. Cette nouvelle fonction fonctionnera de la même manière que l’option Smart Compose de Google Docs, en utilisant l’apprentissage automatique pour prédire les mots dont un auteur aura besoin pour accélérer la création de documents.

Elle fonctionne exactement comme on peut s’y attendre, car elle propose des prédictions basées sur votre texte, le tout dans le but d’accélérer la saisie et de réduire les erreurs d’orthographe et de grammaire. Vous pouvez facilement appuyer sur la touche Tab pour accepter une suggestion ou simplement sur la touche Echap pour l’ignorer et continuer à taper le mot dans son intégralité.

La nouvelle fonction n’est actuellement disponible qu’en anglais, et est disponible pour 50 % du canal Bêta de Windows 10 fonctionnant avec Word version 2020 build 13301.20004 ou supérieure. Elle est maintenant disponible sur le Web pour Microsoft 365 SKUs sur Word, à l’exception de Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 A1, explique Microsoft.

Pour les utilisateurs d’Outlook, les prévisions sont disponibles pour les utilisateurs anglais en Amérique du Nord sur Outlook.com et Outlook sur le Web.

« Nous publions généralement les fonctionnalités sur une certaine période pour nous assurer que tout fonctionne bien. C’est également vrai pour les Insiders. Nous mettons en évidence les fonctionnalités que vous n’avez peut-être pas parce qu’elles sont lentement mises à la disposition d’un plus grand nombre d’Insiders. Parfois, nous supprimons des éléments pour les améliorer davantage en fonction de vos commentaires. Bien que cela soit rare, nous nous réservons également la possibilité de retirer une fonctionnalité du produit, même si vous, en tant que Insiders, avez eu l’occasion de les essayer », explique Microsoft.

Une attention toute particulière à la protection de la vie privée

Si vous vous souciez de votre vie privée, Microsoft indique que les mots que vous tapez ne sont pas exposés à quelqu’un d’autre. « Vos données ne quittent pas le rédacteur. Les prédictions de texte utilisent un modèle d’apprentissage automatique pour faire des suggestions basées sur le texte que vous avez tapé dans le document ou l’email en cours. Le contenu n’est pas stocké ou vu par un humain, sauf s’il est donné dans le cadre du mécanisme de retour d’information », dit-elle.

Bien entendu, cette fonctionnalité est assortie de paramètres spécifiques dans Word et Outlook si vous souhaitez la désactiver complètement.