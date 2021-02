Les Mac équipés de la puce Apple M1 souffriraient d’une usure excessive du SSD

Les nouveaux Mac équipés de puces Apple M1 souffriraient dans certains cas d’une usure excessive du SSD, bien qu’il faille préciser d’emblée que ce prétendu problème ne touche sérieusement qu’une « poignée » de propriétaires de Mac.

Ce problème a été souligné sur Twitter par deux utilisateurs de Mac qui avaient observé une utilisation du SSD supérieure à la normale étant donné leur courte période de possession.

People with an M1 mac, please run `brew install smartmontools && sudo smartctl –all /dev/disk0` and report back (and what kind of usage you make of the machine, especially RAM).

I’m at <600GBW on my MBP, but I don’t use it heavily. https://t.co/LbhE9p7FiK

— Hector Martin (@marcan42) February 15, 2021