Le Huawei P50 pourrait être beaucoup plus difficile à acheter que son prédecesseur

Le lancement du Huawei P50 aura peut-être lieu dans quelques jours, une date en mars étant envisagée, mais lorsque le nouveau smartphone de Huawei sera enfin lancé, il sera peut-être difficile de mettre la main dessus. Nous avons entendu dire que le stock de smartphones 2021 de Huawei pourrait considérablement diminuer.

Un rapport publié par le China Securities Journal suggère que Huawei a commandé beaucoup moins de pièces que l’année dernière pour ses smartphones 2021, y compris le Huawei P50 et le Huawei Mate 50. CSJ suggère également que le « délai de livraison », ou la date de fabrication des smartphones pourraient être retardés.

Cette nouvelle corrobore les informations du Nikkei Asian Review, qui suggère que Huawei commande des pièces pour environ 70-80 millions de smartphones. Cela peut sembler beaucoup, mais c’est moins de la moitié des 189 millions d’unités vendues par Huawei en 2020 (et bien moins que les 240 millions en 2019).

Il semble donc que Huawei fabriquera beaucoup moins d’unités de ses smartphones 2021 que de ses appareils 2020 — ce qui signifie qu’il y aura moins d’appareils en vente sur le marché. Il est donc possible qu’il soit plus difficile de trouver un Huawei P50 si vous en voulez un.

Ce n’est un secret pour personne que la présence de Huawei en dehors de la Chine a diminué en 2019 et 2020 à cause de l’interdiction américaine, plaçant la firme chinoise sous diverses interdictions, comme l’impossibilité d’installer les applications essentielles de Google, comme le Play Store. Bien que la société ait fait des efforts pour combler cette lacune avec sa propre boutique, elle n’est pas encore en concurrence avec Google (et les Huawei Mobile Services sous-jacents sont encore loin d’égaler les Google Mobile Services).

En conséquence, de nombreux acheteurs de smartphones se sont tournés vers d’autres marques qui ont gagné en popularité à la place de Huawei — bien que la part de marché de Huawei reste encore importante.

Un lancement très attendu

Il est probable que Huawei anticipe de mauvaises ventes pour ses smartphones phares alors que nous entrons dans la troisième année civile de l’interdiction de Huawei, c’est pourquoi elle choisit de fabriquer beaucoup moins de smartphones pour le cycle à venir.

Cependant, il y a une autre possibilité — il n’est pas clair si les chiffres de 189 millions et 240 millions de ventes incluent la marque de smartphones Honor de Huawei, mais Huawei a vendu Honor fin 2020, donc le chiffre de 70-80 millions n’en fait certainement pas partie. Si les smartphones de Honor étaient inclus dans les anciennes statistiques, la baisse du nombre de smartphones vendus serait compréhensible, car il y aurait beaucoup moins de smartphones fabriqués.

La série de smartphones Huawei P50, comprenant éventuellement un modèle Pro et Pro+, devrait être lancée vers mars 2021.