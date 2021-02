Apple travaille sur une batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12

Apple a ressuscité MagSafe avec le lancement de la série d’iPhone 12 au début de l’année dernière. Elle permet aux utilisateurs de coller magnétiquement une plaque de recharge sans fil sur leur iPhone. Apple a également lancé une pléthore d’accessoires, dont des porte-cartes et des supports pour voiture, compatibles avec MagSafe. Aujourd’hui, selon un rapport de Bloomberg, Apple développe une batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12. Elle permettra aux utilisateurs de recharger leur appareil sans fil lors de leurs déplacements.

Le rapport révèle que la batterie MagSafe est en cours de développement depuis près d’un an. Il s’agira simplement d’une batterie qui s’enclenchera à l’arrière de votre iPhone grâce aux aimants intégrés.

Bien que certains prototypes aient un extérieur en caoutchouc, la batterie externe ne devrait pas servir d’étui de protection comme les précédents accessoires de batterie pour l’iPhone d’Apple.

Bloomberg note qu’Apple est prudent dans l’annonce des accessoires de charge en effet, la société ne l’a pas encore annoncé pour une raison simple. Elle ne veut pas nous donner de faux espoirs comme le tapis de charge AirPower, qui a été annulé en 2019, et ne pas dévoiler le produit en raison de problèmes sous-jacents.

En outre, une référence à la batterie a récemment été repérée dans la bêta 2 d’iOS 14.5 par le développeur Stever Moser. Il a trouvé une explication pour ledit accessoire dans le code source. On y lit que la batterie permet un « mode de charge mobile », probablement grâce à MagSafe, pour charger votre iPhone sans fil. Cependant, elle ne sera chargée qu’à 90 % pour une meilleure efficacité de charge.

New ‘Mobile Charge Mode’ in iOS 14.5 beta 2 for an as-yet-unannounced ‘Battery Pack’ and not a case presumedly because it uses MagSafe for charging iPhone 12 devices. Also interestingly it keeps your iPhone charged to 90% for ‘battery efficiency’. https://t.co/CPZXkBXkEc pic.twitter.com/jHHrrz4Qir

— Steve Moser (@SteveMoser) February 16, 2021