Windows 10 obtient enfin un vrai menu d’information sur la batterie

Windows 10 est un système d’exploitation pour tout le monde, donc en plus des PC de bureau, il peut aussi fonctionner sur les tablettes et les ordinateurs portables, avec de massives optimisations faites pour l’efficacité énergétique de tous ces appareils.

Et c’est quelque chose d’incroyablement important, surtout parce qu’être productif en déplacement est devenu une priorité, quel que soit le périphérique que nous utilisons.

Garder un œil sur la batterie est quelque chose que nous pouvons faire avec peu d’efforts sur Android et iOS, et parce que Windows 10 évolue lentement vers un système d’exploitation plus « mobile », tout cela grâce à l’accent mis sur de nouvelles catégories de produits, Microsoft veut améliorer l’expérience à cet égard également.

Ainsi, la build 21 313 de Windows 10 nous fournit une première version d’une nouvelle page de configuration de la batterie, l’utilisateur de Twitter Albacore ayant réussi à l’activer dès la version existante.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, la page de la batterie a été redessinée, de sorte qu’elle affiche maintenant un graphique, ainsi que des informations supplémentaires pour déterminer ce qui consomme plus d’énergie et ce qui n’en consomme pas.

