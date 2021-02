La mise à jour du Surface Duo sous Android 11 arrive juste avant Android 12

Microsoft a eu de nombreuses ambitions en matière de matériel informatique, mais peu d’entre elles ont porté des fruits durables. Il est donc tout à fait normal que certains restent prudents à l’égard de son projet le plus ambitieux à ce jour, le smartphone à double écran, le Surface Duo. Et, à bien des égards ce smartphone est intrigant, puisqu’il s’agit du premier smartphone de Microsoft à embarquer Android comme système d’exploitation.

Évidemment, et comme on pouvait le craindre dès lors que le smartphone a été mis sur le marché, c’est le délai des mises à jour régulières promises pour le smartphone Android. Le cas d’Android 11, qui est sur le point d’arriver sur le Surface Duo, interroge. En effet, s’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les utilisateurs du smartphone, cette mise à jour arrive un mois avant qu’Android 12 ne soit disponible…

Sans tenir compte du fait que le matériel avait un an lors du lancement du Surface Duo, Microsoft s’est vantée d’avoir fourni l’année dernière trois ans de mises à jour Android pour ledit smartphone. Ces trois années sont un peu sujettes à interprétation, car cela peut signifier trois versions d’Android ou le nombre de versions que la firme peut sortir en trois ans. À en juger par cette annonce, il est déjà un peu tard.

Dr. Windows indique que Microsoft prévoit de lancer Android 11 pour le Surface Duo au cours de l’été de cette année. Autrement dit, on pourrait la voir arriver sur le smartphone fin septembre.

Cela signifierait que l’appareil aura un an de retard pour l’anniversaire d’Android 11, malgré les promesses de Microsoft d’une mise à jour opportune de cette version.

De réelles modifications apportées à Android pour le double écran

Le site explique l’une des raisons pour lesquelles Microsoft est extrêmement en retard. Microsoft et Google auraient collaboré assez intensément pour pousser les modifications du double écran de Microsoft dans Android même, au profit de tout autre fabricant qui souhaiterait fabriquer un appareil analogue — ce qui suggère que beaucoup des changements apportés par Microsoft pour améliorer le double écran du Surface Duo se retrouveront également dans le code source d’Android. On peut lui accorder le bénéfice du doute. En théorie, cela permettra aux autres fabricants d’Android d’accéder à cette fonctionnalité.

Cela dit, il y a d’autres choses qui ne vont pas en faveur du Surface Duo. Ce n’est qu’aujourd’hui que le Surface Duo sera officiellement lancé en dehors des États-Unis et dans un nombre limité de pays. Le prix est encore assez élevé pour un appareil dont le matériel date maintenant de deux ans, mais on peut espérer que la récente baisse de prix se maintiendra au lancement mondial. En soi, le Surface Duo reste un appareil impressionnant et tentant.

J’ai réellement hâte de le tester !