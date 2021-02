Voici les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 version 21H1

Microsoft a récemment confirmé la version 21H1 de Windows 10, et l’une des choses que tout le monde n’a pas prévues est la façon dont elle sera livrée.

La version 21H1 ne sera pas une mise à jour majeure, mais une version plus petite, analogue à la version 20H2, donc elle se présentera sous la forme d’une mise à jour publiée sur Windows Update. Beaucoup appellent cela une approche de type « service pack », et à certains égards, c’est vraiment le cas, surtout parce que l’accent est mis sur l’amélioration des performances du système d’exploitation et moins sur les nouvelles fonctionnalités.

Mais selon John Cable, Microsoft travaille également sur un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui seront proposées aux utilisateurs dans la version 21H1, et elles sont toutes basées sur des retours d’expérience.

« Windows 10, version 21H1, comportera un ensemble de fonctionnalités qui amélioreront la sécurité, l’accès à distance et la qualité. Les fonctionnalités que nous publions dans cette mise à jour se concentrent sur les expériences de base sur lesquelles les clients nous ont dit qu’ils comptaient le plus en ce moment. Nous avons donc optimisé cette version pour répondre aux besoins les plus pressants de nos clients », a déclaré Cable.

Tous les regards sont tournés vers Windows 10 version 21H2

En d’autres termes, Microsoft se concentrera sur la prise en charge multicaméra de Windows Hello et d’autres correctifs de sécurité, notamment les suivants :

La prise en charge de la multi-caméra de Windows Hello pour définir la valeur par défaut comme caméra externe lorsque les caméras externes et internes de Windows Hello sont présentes

Amélioration des performances de l’application Windows Defender Application Guard, notamment en optimisant les horaires des scénarios d’ouverture des documents

Amélioration des performances de Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) qui met à jour l’amélioration des performances pour prendre en charge les scénarios de télétravail.

La version 21H1 de Windows 10 sera donc une version plutôt légère, si bien que tout le monde attend maintenant la mise à jour des fonctionnalités de 21H2 prévue pour l’automne, avec de nombreuses autres améliorations, dont un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui représenteront une révision majeure de l’expérience Windows 10.