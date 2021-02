Samsung pourrait lancer une smartwatch Wear OS et délaisser Tizen

Samsung investit de manière agressive dans le marché des wearables, et il va sans dire que les montres connectées constituent une part importante de cette catégorie d’appareils pour la firme sud-coréenne.

Jusqu’à présent, Samsung a toutefois insisté sur Tizen, son propre système d’exploitation qui alimente également les montres connectées et que la société a essayé de développer autant que possible en soutenant les développeurs d’applications tiers dans le monde entier.

Cependant, pour 2021, la société pourrait éventuellement changer d’avis, et au lieu de sortir une nouvelle smartwatch sous Tizen, Samsung pourrait finir par installer Wear OS.

Donc, en théorie, si l’on en croit une fuite de Ice Universe, Samsung pourrait lancer sa propre smartwatch Wear OS dans le courant de l’année 2021, remplaçant ainsi Tizen pour au moins un produit.

À ce jour, on ne sait pas encore si Tizen va être abandonné par la firme coréenne, mais d’un autre côté, cela semble plutôt improbable, surtout si l’on considère tous les efforts que Samsung a déployés pour mettre au point ce système d’exploitation.

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen.

— Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021