Chrome OS dispose désormais d’un enregistreur d’écran intégré

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables peu coûteux et flexibles qui permettent aux utilisateurs — en particulier aux étudiants — de se mettre rapidement au travail en utilisant leurs applications Web préférées. Étant donné que Google pousse fortement les Chromebooks comme un outil pour les étudiants, il n’est pas surprenant qu’il ait révélé des plans pour ajouter un enregistreur d’écran intégré.

De nombreux élèves suivent encore des cours à domicile, une expérience essentiellement numérique qui implique des plans de cours en ligne et des chats vidéo. Les leçons enregistrées sont un élément clé de l’apprentissage numérique, c’est pourquoi Google ajoute un enregistreur d’écran intégré à sa plateforme Chrome OS, a déclaré la société dans un nouvel article de blog.

Alors que Windows 10 dispose d’un enregistreur d’écran intégré dans la barre de jeu du système d’exploitation et que macOS permet aux utilisateurs d’enregistrer leur écran à l’aide de QuickTime Player, le faire dans Chrome OS nécessitait auparavant que les utilisateurs téléchargent une application tierce pour accomplir la même chose. Lorsque l’enregistreur d’écran de Chrome OS arrivera dans une nouvelle mise à jour, les utilisateurs pourront capturer le contenu de l’écran et un cercle rouge apparaîtra sur le côté droit pour leur faire savoir que l’enregistrement est démarré.

Comme on peut s’y attendre, l’enregistreur d’écran intégré permettra à n’importe qui de cliquer sur un bouton pour enregistrer son écran. Un petit compte à rebours apparaîtra, après quoi l’enregistrement s’arrêtera. L’utilisateur peut alors effectuer ce qu’il veut enregistrer, puis cliquer sur le bouton « stop » pour sauvegarder l’enregistrement.

En outre, Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à l’outil d’accessibilité de ChromeVox, permettant au lecteur d’écran de passer d’une voix à l’autre en douceur, de prendre en charge la recherche dans les menus de ChromeVox et d’améliorer les didacticiels. De plus, Google note que son logiciel de vidéoconférence Meet apporte également de grandes améliorations en matière de fiabilité, de voix et de vidéo pour les utilisateurs de Chromebook.

De nombreux outils pour l’école

Enfin, Google donne aux parents un plus grand contrôle sur l’apprentissage à la maison de leur enfant en leur permettant d’utiliser Family Link pour ajouter un compte Google Workspace for Education au compte Google de l’enfant. L’enfant pourra toujours se connecter à ses outils éducatifs tandis que les parents pourront contrôler les applications utilisées.

La prochaine mise à jour de Chrome OS arrivera en mars. Pour finir, Google a publié une liste de Chromebooks pour aider les écoles à mieux comprendre tous les appareils disponibles.