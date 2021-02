Le OnePlus 9 Pro pourrait se vanter de taux de rafraîchissement variables

À l’approche du lancement du OnePlus 9, nous commençons à en apprendre davantage sur les smartphones. Une nouvelle fuite mentionne l’utilisation d’une nouvelle technologie d’affichage pour améliorer la consommation d’énergie.

Max Jambhor, qui a fait ses preuves en matière de fuites de OnePlus, est allé sur Twitter pour partager un teaser suggérant que le OnePlus 9 Pro sera doté d’un panneau LTPO. L’utilisation d’un écran LTPO, qui signifie « Low Temperature Polycrystalline Oxide », est un type de technologie de fond de panier OLED qui est censé être jusqu’à 15 % plus efficace qu’un écran sans.

Le Galaxy S21 Ultra de Samsung du début de l’année a utilisé la même implémentation pour améliorer l’efficacité de l’écran en adaptant intelligemment le taux de rafraîchissement de 10 Hz à 120 Hz en fonction du contenu, en équilibrant la fluidité et la consommation d’énergie. L’AdaptiveSync de Xiaomi fonctionne également selon des principes analogues.

Si cette fuite s’avère être authentique, alors le OnePlus 9 Pro pourrait offrir des taux de rafraîchissement variables analogues. Par exemple, pendant un jeu, l’écran fonctionnera à 120 Hz, alors que pour un film, il descendra à 24 Hz et même moins pour un contenu statique comme la lecture d’une page Web ou d’images.

Le niveau le plus bas n’a pas été spécifié dans la fuite, mais il est probable qu’il soit inférieur à 30 Hz.

Uniquement pour le modèle haut de gamme

Bien que OnePlus ait été l’un des premiers fabricants de smartphones à proposer des affichages à taux de rafraîchissement élevé, ce sera la première fois qu’il en proposera un capable d’analyser le contenu et de s’y adapter. La source indique spécifiquement que seul le OnePlus 9 Pro offrira un taux de rafraîchissement variable, tandis que les autres smartphones de la gamme s’en tiendront à des panneaux statiques à 120 Hz.

En outre, le OnePlus 9 Pro devrait apporter des caractéristiques telles que le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, un nouveau système de caméra avec un capteur d’image primaire personnalisé, une charge rapide de 65 W et plus encore. Il sera rejoint par deux smartphones moins chers de la même famille, avec des spécifications et des caractéristiques légèrement inférieures. La OnePlus Watch devrait également être dévoilée lors du même événement.