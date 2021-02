PocketBook lance une liseuse avec un écran couleur E Ink de 7,8 pouces

Les liseuses comme la Amazon Kindle ou la Kobo ont été très appréciés pour leur simplicité et les avantages qu’ils présentent pour les yeux en raison de leur utilisation d’écran E Ink. Cependant, ces forces s’accompagnent également de leurs propres faiblesses, comme leur incapacité à afficher les couleurs ou à faire autre chose que lire des livres électroniques. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, car de nombreuses liseuses adoptent Android pour davantage de fonctionnalités. Et puis il y a la nouvelle génération d’écrans E Ink qui affichent certaines couleurs.

La Pocketbook InkPad Color est une nouvelle liseuse qui vient de sortir. Le grand écran de 7,8 pouces est idéal pour les bandes dessinées, les mangas, les journaux, les magazines ou les livres universitaires. Le navigateur Internet vous permettra même de surfer sur la toile pour poursuivre vos lectures.

La Inkpad Color utilise la deuxième génération de la technologie E INK Kaleido, un écran couleur. Sur un plan fondamental, elle ne peut encore afficher que 4 096 couleurs et 100 ppp. Ce qui a changé, c’est la précision et la gamme des couleurs, les couleurs sont superbes, par rapport à la précédente génération. Le fond des manga, des bandes dessinées et des fichiers PDF est blanc, et le fond des livres électroniques est en niveaux de gris, en raison de l’uniformité accrue. L’écran éclairé de face a également été amélioré pour une meilleure production de couleurs.

La première génération de Kaleido a connu quelques problèmes fondamentaux. Le fond des livres électroniques n’était jamais gris, comme c’est le cas pour les liseuses en noir et blanc tels que les liseuses Kindle ou Kobo. Cela est dû au fait que la matrice de filtres colorés essayait de produire du gris, en utilisant un mélange de couleurs, de sorte que l’arrière-plan présentait surtout des dégradés, ce qui nuisait à l’expérience de lecture.

La lumière frontale devait toujours être allumée, car l’écran était plus sombre, les couleurs étant toujours allumées. La LED donnait l’impression que les couleurs étaient un peu plus saturées. Tous ces problèmes ont été résolus avec cette seconde génération.

Du côté des spécifications, la Pocketbook InkPad Color dispose d’un écran avec une résolution N & B de 1 872 × 1 404 pixels, et une densité de 300 ppp, la résolution du réseau de filtres couleur est de 624 × 468 pixels avec une densité de 100 ppp et peut afficher 4 096 couleurs différentes. L’écran est éclairé par l’avant, ce qui permet de lire la nuit. La nouvelle liseuse est désormais optimisée pour les lumières LED blanches qui projettent la lumière de manière uniforme sur l’écran.

Sous le capot

Sous le capot se trouve un processeur double cœur de 1 GHz, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Il est équipé d’une carte SD, qui permet d’ajouter jusqu’à 32 Go d’espace supplémentaire, ce qui est parfait pour ceux d’entre vous qui possèdent de grandes collections numériques. Elle est équipée d’une connectivité Wi-Fi, du Bluetooth 5.1, USB-C et est alimentée par une batterie d’une capacité de 2 900 mAh. Vous pouvez écouter des livres audio en Bluetooth ou depuis l’adaptateur USB vers une prise casque de 3,5 mm.

Du côté de la conception, il y a des boutons physiques pour tourner les pages en bas, ainsi qu’un bouton « Home ». Vous pouvez choisir de tourner les pages en appuyant sur les boutons ou en les faisant glisser votre doigt sur l’écran tactile. Il existe une application de coloriage et une application de prise de notes, qui vous permet de dessiner en couleur, mais comme il n’y a pas d’écran WACOM, vous devez utiliser un stylet capacitif.

La InkPad Color se distingue également de la gamme actuelle des liseuses en n’utilisant pas Android, mais un système d’exploitation Linux personnalisé. Bien qu’il limite les fonctionnalités de l’appareil, il permet de le garder simple et nécessite moins de matériel pour fonctionner.