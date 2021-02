Après Microsoft, Intel se compare au MacBook M1 dans une campagne publicitaire

À la fin du mois dernier, nous avons vu Microsoft se moquer du MacBook Pro équipé du Apple M1 dans sa dernière publicité pour les ordinateurs portables Surface. Aujourd’hui, Intel suit le mouvement en se moquant des ordinateurs Apple M1 avec sa dernière campagne publicitaire.

Apple, comme on le sait, est en train de s’éloigner des processeurs Intel pour ses ordinateurs Mac. Le géant basé à Cupertino a présenté son propre processeur, l’Apple M1, qui alimente les MacBook et iMac de la nouvelle génération de la société. Plus tard dans l’année, Apple a récemment sorti ses premiers MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini équipés du processeur Apple M1 au lieu des offres d’Intel. Et maintenant, il semble que cette transition de l’entreprise menace d’autres grandes marques sur le marché.

Par exemple, après la publicité comparative de Microsoft que j’ai déjà mentionnée, Intel a partagé quelques tweets sur son fil de discussions Twitter, se moquant de la puce Apple M1 et soulignant ses points négatifs.

Dans l’un des récents tweets, Intel a partagé une image avec la citation : « Si vous pouvez alimenter un lancement de fusée et lancer la Rocket League, vous n’êtes pas sur Mac. Allez sur PC ». Cela met en évidence le fait que, bien que les Macs M1 d’Apple puissent être puissants, ils n’ont pas l’équilibre qui peut satisfaire « les scientifiques et les joueurs ». Et ils mentionnent également Rocket League, car le titre n’est pas disponible sur la plateforme d’Apple, pour l’instant.

Dans un autre tweet analogue, Intel souligne le fait que « seul un PC offre le mode tablette, l’écran tactile et le stylet dans un seul appareil », ce qui dénonce l’absence d’écran tactile sur les Mac d’Apple.

Une machine très puissante

Les tweets d’Intel comprennent un lien vers une vidéo du populaire journaliste Jon Rettinger, YouTuber spécialisé dans les technologies, dans laquelle il parle des avantages de la plateforme d’Intel par rapport à la dernière plateforme M1 d’Apple. Vous pouvez le visionner ici.

Depuis la sortie des MacBook équipés de la plateforme Apple M1, ces appareils ont été très appréciés pour leur puissance de calcul, bien que la compatibilité des applications sur la plateforme reste un facteur discutable. Cependant, nous avons vu le potentiel du processeur M1, car un MacBook Air équipé du Apple M1 aurait battu un MacBook Pro équipé du i9 d’Intel Core. Ainsi, une fois qu’Apple aura achevé sa transition, il sera intéressant de voir comment des entreprises telles que Microsoft et Intel aborderont la situation dans les années à venir.