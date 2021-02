Le Galaxy F62 de Samsung arrive en Inde avec une énorme batterie de 7 000 mAh

Samsung a officiellement annoncé le Galaxy F62, un nouveau smartphone spécifiquement destiné au marché indien et qui est livré avec une gigantesque batterie prenant tout le monde par surprise. En effet, le Galaxy F62 cache une batterie d’une capacité de 7 000 mAh sous le capot, tout en offrant une puissance de charge de 25 W.

« Le Galaxy F62 est livré avec une batterie de 7 000 mAh, l’innovation de Samsung à la pointe de l’industrie, conçue sur mesure pour la génération Z et les jeunes millénaires qui passent de plus en plus de temps sur leur appareil mobile. Le Galaxy F62 est livré avec un chargeur super rapide USB-C de 25 W qui recharge la batterie de 7 000 mAh du smartphone en moins de 2 heures. Le Galaxy F62 est également doté d’une charge sans fil inversé et est livré avec un câble USB Type-C à Type-C, ce qui permet aux jeunes consommateurs de partager leur énergie en déplacement », explique Samsung.

L’appareil est équipé d’un écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces d’une résolution full HD+, et est alimenté par une puce Exynos 9825 — le même qui a alimenté le Galaxy Note 10 en 2019 — couplée à 6 ou 8 Go de RAM. Pour le stockage, les acheteurs reçoivent 128 Go intégrés, mais un emplacement pour carte micro SD est également proposé pour un supplément de stockage pouvant atteindre 1 To.

En ce qui concerne la partie photo, la configuration arrière est une quadruple caméra, avec un capteur de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision de 123 degrés, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale est un capteur de 32 mégapixels.

Un capteur d’empreintes digitales est évidemment proposé sur l’appareil, mais le Galaxy F62 n’est pas livré avec le capteur intégré à l’écran, mais placé sur le côté.

Disponible en Inde

Les options comprennent la prise en charge de la double-SIM, de Samsung Pay et fonctionne avec la surcouche OneUI 3.1 prête à l’emploi. En outre, il est compatible avec « Single Take », le logiciel de caméra de Samsung qui assemble automatiquement une série de photos et de vidéos simultanément pour que vous puissiez les sélectionner après coup.

Le nouveau modèle sera exclusivement disponible en Inde, et les prix commenceront à 23 999 INR (environ 270 euros) pour la variante 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 25 999 INR (environ 295 euros) pour la variante 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.