Xiaomi pourrait avoir une nouvelle tablette qui rivaliserait avec l’iPad

Si vous cherchez une tablette de milieu de gamme, vous trouverez une des tablettes d’entrée de gamme d’Apple, comme l’iPad 10.2 (2020), un de vos seuls choix, en raison de la minceur de ce segment de marché. Mais cela pourrait bientôt changer grâce à la société technologique chinoise Xiaomi.

Xiaomi a cessé de fabriquer des tablettes en 2018, mais cela va changer en 2021, selon le PDG de la société, Lei Jun. S’exprimant dans une vidéo publiée sur la page Weibo de la société (un réseau social chinois), Jun a confirmé que Xiaomi fait revivre cette année ses gammes de tablettes et de smartphones Mi Mix.

Les dernières tablettes Xiaomi ont été les Mi Pad 4 et 4 Plus en 2018, qui étaient des tablettes Android à bas prix avec des caractéristiques identiques. La dernière fois que nous les avons vus, c’était début 2019, avec le Mi Mix 3, sans compter le Mi Mix Alpha, un concept qui n’a jamais été lancé en dehors de la Chine, et dont l’écran s’enroulait presque tout autour du châssis du smartphone

Ces dernières années, Xiaomi s’est fait un nom en tant que champion du marché des smartphones de milieu de gamme, avec des appareils comme le Mi 10T Pro, le Mi Note 10 et le Poco F2 Pro, qui offrent des spécifications de pointe à des prix relativement bas.

Mais nous avons également vu la société se lancer dans la catégorie premium, plus onéreuse, avec des smartphones comme le Xiaomi Mi 10 Pro. Avec le renouveau de la gamme Mi Mix, la société pourrait continuer à produire des smartphones de milieu de gamme tout en positionnant plus clairement la gamme Mi standard comme des appareils haut de gamme.

Un lancement mondial ?

Cependant, la nouvelle la plus intrigante est peut-être celle des ambitions de Xiaomi en matière de tablettes. Comme je l’ai mentionné, il n’y a pas beaucoup de tablettes de milieu de gamme parmi lesquelles choisir pour le moment, la ligne d’entrée de gamme iPad d’Apple étant la plus importante. Si Xiaomi pouvait reproduire la formule de son smartphone et proposer une tablette avec de bonnes caractéristiques mais à un coût relativement bas, elle pourrait concurrencer la plus populaire des tablettes sur le marché.

Cependant, et avant de s’emballer, il est important de voir si les annonces de Jun font référence aux plans mondiaux de Xiaomi – la société annonce souvent des produits uniquement pour le marché chinois, et ne les lance pas dans le monde entier.

Le temps nous dira exactement quels sont les projets de Xiaomi pour les tablettes et les smartphones cette année, et lorsque nous en saurons plus, je ne manquerais pas de vous informer.