En 2021, Vivo veut s’étendre dans le monde, et innover dans la photographie

La position de Huawei sur le marché des smartphones ne tenant qu’à un fil, la possibilité pour d’autres acteurs de la dépasser est devenue encore plus grande. Cette opportunité est surtout ouverte aux fabricants chinois comme Xiaomi, OPPO, et, bien sûr, Vivo.

Cette dernière vient de présenter ses plans cette année et elle est assez ambitieuse pour accroître non seulement sa présence sur le marché mondial, mais aussi son écosystème d’applications et de contenus photographiques.

Bien que Vivo soit l’un des principaux fabricants de smartphones au monde, son empreinte mondiale n’est pas exactement aussi importante que celle de Huawei, par exemple. Ses principaux marchés sont la Chine et l’Inde, mais en 2020, elle s’est étendue à d’autres marchés, notamment en Europe occidentale. Pour une marque largement associée à la Chine, c’est un grand pas en avant pour l’entreprise, et elle poursuivra cette année en ciblant les marchés moyen et haut de gamme.

Cependant, cela ne sera pas facile, car ce sont les mêmes marchés où Samsung et Apple se livrent une concurrence féroce. L’atout de Vivo dans ce domaine, du moins selon la société, est son récent partenariat avec la célèbre société d’optique ZEISS. Vivo est assez fière de son système de caméra à cardan, bien qu’elle n’ait pas vraiment rendu ce système disponible dans tous ses smartphones phares.

Tout comme les grands fabricants de smartphones, Vivo ne se considère pas comme un simple fabricant de smartphones.

Une bataille difficile

Elle se considère comme le conservateur d’un écosystème de consommateurs qui tourne autour des produits numériques, des applications de son V-Appstore aux nouvelles activités et ressources thématiques de VISION+ destinées aux photographes. Elle a également un programme V-star pour inciter les développeurs à mettre leurs applications sur ce marché spécifique à Vivo.

Bien sûr, Vivo va devoir mener une bataille difficile, même si Huawei se retire de la course. Il sera opposé à Xiaomi et à son cousin OPPO pour cette place et, à en juger par les tendances récentes, cette bataille sera menée sur plusieurs fronts, et non plus seulement sur la photographie mobile.