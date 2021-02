La manette des Xbox Series X|S peut passer d’une console à l’autre et d’un smartphone à un PC

Les nouvelles consoles ont naturellement apporté de nouveaux contrôleurs. Et si certaines d’entre elles offrent de nouvelles fonctionnalités, elles ont également réussi à en conserver certaines plus anciennes. Par exemple, elles peuvent toujours se connecter sans fil à d’autres périphériques que la console qui les accompagne, et prennent en charge les PC Windows et même certains appareils mobiles.

La nouvelle manette des consoles Xbox Series X|S n’est pas différente, mais elle possède apparemment une fonction non documentée qui permet de passer facilement de la Xbox à la Xbox Game Pass en un clin d’œil.

Si la Xbox reste la première plateforme de jeu de Microsoft, la société a essayé de jeter des ponts à travers son vaste empire. Sa dernière tentative a consisté à fournir un service de streaming de jeux qui permet de diffuser certains titres de consoles sur les smartphones Android et, bientôt, sur les PC sous Windows 10. Vous aurez bien sûr encore besoin d’une manette de jeu pour ces derniers appareils, mais vous n’aurez peut-être pas besoin d’en acheter une autre si vous avez une Xbox Series X|S.

La nouvelle manette sans fil Xbox annonce la prise en charge des consoles Xbox, anciennes et nouvelles, des PC Android et Windows 10. Elle est également dotée d’un bouton de synchronisation qui permet de l’associer rapidement à une console Xbox.

Ce que Microsoft n’a jamais dit à personne, c’est que ce même bouton permet de passer rapidement d’une console à un PC ou à un smartphone.

Using your @Xbox Series X|S controller with console & pc/mobile for @XboxGamePass frequently? #XboxSeries controllers can memorize sync!

-> Hold "sync" to recall last mobile/PC device (flashing 2-3x)

-> Double-tap "sync" to switch back to your #Xbox (flash once)

— Timo Wolf February 8, 2021