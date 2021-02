Comment transformer un iPod compatible Spotify avec un Raspberry Pi ?

L’iPod touch est officiellement le seul iPod qu’Apple ait jamais sorti avec une connexion Wi-Fi. Mais, que se passerait-il si d’autres iPod plus anciens avaient également une connexion Internet et un accès à des services de streaming ? C’est exactement ce que le développeur Guy Dupont a pu faire avec son iPod de quatrième génération, qui a été modifié avec la connexion Wi-Fi intégrée et l’application Spotify.

L’iPod de quatrième génération (et je ne parle pas de l’iPod touch) a été introduit en 2004 avec un très petit écran, la molette cliquable, et aucune connexion sans fil. Cela n’a pas empêché Dupont de transformer l’un de ces iPod en un appareil moderne — en quelque sorte — qui peut même accéder aux chansons de Spotify.

En fait, il ne reste pas grand-chose de l’iPod original dans cet appareil modifié. C’est parce que le développeur a remplacé presque tous les composants internes pour y parvenir, en ne conservant que le boîtier d’origine avec la molette cliquable. Malgré cela, le résultat final est assez intéressant et amusant à voir.

Le « sPot », comme l’appelle Dupont, dispose d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que d’un écran couleur et d’une batterie interne d’une capacité de 1 000 mAh. Il a utilisé un Raspberry Pi Zero W à 10 euros et un connecteur Micro USB pour créer et installer une version de Spotify (utilisant les API officielles de Spotify) qui ressemble à l’interface classique de l’iPod.

Dupont a fait une démonstration de l’iPod modifié en utilisant Spotify et en partageant l’audio avec une enceinte externe depuis une connexion Bluetooth dans une vidéo sur sa chaîne, que vous pouvez regarder ci-dessous :

À vous de jouer !

Le projet a coûté moins de 100 dollars au total, mais le développeur n’a pas l’intention de vendre des iPod modifiés avec Spotify. Au lieu de cela, il a partagé davantage de détails sur la façon dont il a construit le « sPot » sur Hackaday et aussi le code source logiciel qu’il a créé sur GitHub.

Bien que cela ne semble pas être quelque chose que beaucoup d’utilisateurs feront avec leurs iPod, je me demande certainement ce que ce serait si Apple avait proposé de nouvelles versions de l’iPod classic ou même de l’iPod nano avec le support d’Apple Music.