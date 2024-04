AI Playlist de Spotify : Création personnalisée de musique sur demande

La création d’une liste de lecture personnalisée, adaptée à une occasion ou à un besoin particulier, peut être une tâche ardue qui peut prendre des heures de votre temps. Vous pouvez essayer de rechercher une liste de lecture analogue sur l’application. Si vous avez de la chance, vous pouvez en trouver une, mais il est peu probable qu’elle corresponde exactement à vos goûts.

Aujourd’hui, Spotify introduit une fonctionnalité qui vous permettra de créer une liste de lecture personnalisée grâce à l’IA.

Spotify appelle cette nouvelle fonctionnalité « AI Playlist ». Comme le montre la bande-annonce, elle génère une liste de lecture pour vous en fonction d’une requête donnée. L’IA essaiera de comprendre votre intention et exploitera la technologie de personnalisation de Spotify et l’historique d’écoute de l’utilisateur pour créer la liste de lecture idéale.

Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans la section Votre bibliothèque de l’application Spotify. Il suffit de cliquer sur l’icône + en haut à droite, et vous devriez voir une option pour AI Playlist comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous.

Ici, vous devrez entrer un prompt. Si vous n’en trouvez pas, Spotify vous en proposera. Vous pouvez également saisir des suggestions pour affiner votre liste de lecture. Par exemple, « moins romantique » ou « plus de musique country » et l’IA fera les changements en conséquence. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton Créer pour enregistrer la liste de lecture AI dans votre Bibliothèque.

De quoi justifier la hausse de prix de Spotify ?

Cette fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts et ne sera disponible que pour les membres Premium de l’application. Elle n’est accessible qu’en Australie et au Royaume-Uni, mais pourrait bientôt être déployée dans d’autres régions. Elle sera disponible sur les versions Android et iOS de l’application.

Ce n’est pas la première fonctionnalité d’IA que nous voyons sur la plateforme. L’année dernière, l’entreprise a introduit un DJ IA. Spotify serait également en train de travailler sur plusieurs autres fonctionnalités basées sur l’IA pour sa plateforme. Il s’agit notamment d’options permettant de résumer les podcasts et même de lire les publicités midroll avec la voix de l’animateur, le cas échéant.

Cette fonctionnalité pourrait être un facteur contribuant à l’augmentation des prix que Spotify devrait introduire plus tard dans l’année.