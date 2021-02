Sur Mars, Perseverance a emmené Linux, une victoire pour l’open source

Le dernier rover martien, Perseverance, s’est posé en toute sécurité sur la planète rouge la semaine dernière, emportant avec lui Ingenuity, un minuscule drone espérant être le premier avion à voler sur Mars. Après un voyage de 7 mois, Perseverance a atterri avec succès sur la planète rouge le 18 février 2021, dans la liesse du quartier général de la mission. Cependant, ce moment historique est porteur de quelques premières pour beaucoup de choses, et pas seulement pour la science spatiale.

Persévérance est décrit comme un laboratoire scientifique mobile d’une tonne. Sa mission consiste à collecter des échantillons de roches et de sol et à rechercher des signes de vie ancienne dans le cratère de Jezero, le site d’un ancien lac. Ingenuity, en revanche, ne pèse que 1,8 kg, selon The Verge.

Ce que Ingenuity doit faire, c’est démontrer que le vol sur Mars est possible et étant donné que Mars a une atmosphère très mince, seulement 1 % de la densité de l’atmosphère terrestre, le fait de la faire décoller et atterrir comptera comme un grand succès. Ingenuity dispose d’une fenêtre de 30 jours pour opérer. Trois vols sont planifiés, avec pour mission de faire décoller, voler, puis revenir et atterrir au même endroit le drone. Deux autres vols pourraient être un peu plus aventureux. Cette animation montre ce qui est censé se passer sur ces vols :

Le rayonnement est, bien sûr, le grand problème à surmonter dans l’exploration, et l’exploitation future, de Mars et le matériel de Persévérance lui-même a été contraint par les normes de rayonnement du High-Performance Spaceflight Computing (HPSC) de la NASA.

Comme Ingenuity n’est qu’une démonstration technique, elle a bénéficié d’une plus grande liberté et, comme l’a expliqué Timothy Canham, Ingenuity a été construite avec du matériel grand public de série : « Dans certains cas, nous avons littéralement commandé des pièces à SparkFun [Electronics]. Notre philosophie était la suivante : il s’agit de matériel commercial, mais nous le testerons, et s’il fonctionne bien, nous l’utiliserons ».

Le drone utilise donc l’ancien processeur Snapdragon 801 de Qualcomm, un processeur que l’on retrouve dans les smartphones, un altimètre laser de SparkFun, et une caméra VGA orientée vers le bas pour le suivi des caractéristiques monoculaires.

Une victoire pour l’open source

En ce qui concerne le logiciel, Canham a déclaré à l’IEE Spectrum : « C’est la première fois que nous utiliserons Linux sur Mars ». Cependant, ce n’est pas la première fois que Linux sera utilisé dans un contexte extra-terrestre, puisqu’il est utilisé sur l’ISS depuis 2017.

Ce qui est remarquable dans Ingenuity, c’est que Linux n’est que la partie émergée de l’iceberg de l’open source. Le framework logiciel qu’il utilise est « F », un framework développé au Jet Propulsion Lab pour permettre le développement et le déploiement rapide de logiciels pour les vols spatiaux et d’autres applications logicielles embarquées, et qui est open source depuis quelques années. Comme l’a fait remarquer Canham : « C’est une sorte de victoire de l’open source parce que nous utilisons un système d’exploitation et un logiciel de vol open source ainsi que des pièces commerciales que vous pouvez acheter sur le marché ».