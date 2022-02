Google affirme que Chrome facilite la transition vers le travail hybride

Alors que les entreprises se préparent à passer du télétravail au travail hybride, Google a souligné que son navigateur Chrome est spécialement conçu pour le travail flexible.

Dans un nouvel article de blog, RK Popkin, chef de produit du groupe Chrome, explique comment un navigateur moderne sera essentiel au succès des stratégies de travail hybride des entreprises.

À mesure que notre organisation, et d’autres organisations de toutes tailles passent à un mode de travail plus hybride, il est absolument essentiel de disposer d’un navigateur moderne, conçu pour prendre en charge à la fois les administrateurs et les utilisateurs finaux. La bonne nouvelle, c’est que Chrome est fait pour ça ! Littéralement. Il a été conçu pour le travail flexible et, à mesure que l’avenir se dessine et que les besoins des entreprises continuent d’évoluer, nous nous engageons à faire en sorte que notre navigateur soit encore plus facile à gérer, encore plus sûr et encore plus utile, afin que nous puissions tous être plus productifs.

À l’avenir, le géant de la recherche prévoit de faire de Chrome un atout plus solide pour l’entreprise en se concentrant sur une gestion plus simple, une sécurité modernisée, une productivité et des intégrations utiles.

Les récentes versions ont permis aux administrateurs de suivre beaucoup plus facilement les déploiements de Chrome, y compris les applications et les extensions Chrome utilisées dans leurs organisations.

Par exemple, le nouveau rapport quotidien de Google sur les versions permet aux équipes informatiques de voir toutes les versions (y compris les versions mineures) dans un seul rapport afin de favoriser la conformité et de faciliter la gestion de l’ensemble de leur déploiement. Parallèlement, un nouveau rapport sur les applications et l’utilisation offre une visibilité utile sur toutes les extensions installées, les Progressives Web App (PWA), les applications Chrome et les applications Android. Ce rapport permet même aux administrateurs de forcer l’installation ou de bloquer certaines applications, ainsi que de voir leurs versions et leurs autorisations.

Une autre fonctionnalité récente de Chrome, créée à la demande des clients, permet aux administrateurs et même aux employés du service d’assistance d’effacer à distance les données de navigation, les cookies et le cache d’un utilisateur final afin de faciliter le dépannage.

Des outils pour les administrateurs

Plus tard cet été, Google prévoit de lancer de nouvelles améliorations de la gestion des extensions qui modifieront le comportement du Chrome Web Store de sorte que les utilisateurs finaux puissent demander des extensions et que les administrateurs puissent ensuite approuver ou refuser ces installations à partir d’une liste centralisée dans la console d’administration. Une autre nouveauté est le détail des extensions, qui permet aux administrateurs de savoir exactement quelles extensions sont installées, où, qui les crée, quelles ressources elles utilisent et d’autres détails supplémentaires, directement depuis la console d’administration.

Étant donné que nous travaillons de plus en plus souvent à partir d’un navigateur, le fait de donner aux administrateurs les outils nécessaires pour gérer les déploiements et les applications Chrome devrait contribuer à la sécurité des utilisateurs finaux et de leurs organisations lors de l’adoption d’une stratégie de travail hybride.