Google apporte de nouvelles fonctionnalités aux anciens smartphones Pixel

Google a publié sa dernière série de mises à jour pour les propriétaires d’un smartphone Pixel, et si vous vous êtes accroché à votre Pixel 3 ou 4 et que vous vous demandez s’il est temps de le mettre à niveau, ces nouvelles fonctionnalités pourraient vous aider à prendre votre décision. Comme toujours, l’un des charmes les plus importants de la gamme Pixel est qu’ils sont les premiers à recevoir les mises à jour Android de Google, et cette mise à jour pour décembre 2020 n’est pas différente.

En effet, ce sont plusieurs des fonctionnalités phares du Pixel 5 qui arrivent maintenant sur les anciens modèles. Les modèles Pixel 3 et plus récents bénéficient de la fonction « Hold for Me », par exemple, où Google Assistant attend qu’une personne réelle décroche sur une ligne d’assistance client au lieu d’attendre bêtement derrière votre smartphone.

Malheureusement, cette fonctionnalité fonctionnera uniquement aux États-Unis et sur les appels en anglais. Lorsque cette fonction est activée, l’assistant écoute la musique d’attente et vous avertit de l’arrivée d’une personne en ligne, tout en avertissant l’agent que vous serez de retour dans un instant.

Autre nouveauté avec cette mise à jour : le mode Ultra économiseur de batterie. Comme son nom l’indique, il s’agit de la méthode la plus agressive du Pixel 5 pour prolonger la durée d’exécution, en réduisant les fonctionnalités au strict minimum tout en laissant le smartphone utilisable. Les applications en arrière-plan sont mises en pause et n’envoient pas de notifications, tandis que le processeur est également ralenti.

Le Wi-Fi et le Bluetooth fonctionnent toujours dans ce mode Ultra économiseur de batterie, mais des fonctionnalités comme les points d’accès Wi-Fi, l’activité en arrière-plan, etc. seront désactivées. Enfin, le délai de mise en veille de l’écran du Pixel est de 30 secondes maximum.

Duo, Photos, etc. mis à jour

Le partage d’écran dans Google Duo est désormais également pris en charge dans les appels de groupe, en s’appuyant sur la fonction existante pour les appels individuels. Cependant, la limite est la bande passante : Google indique que votre appel de groupe devra être passé par une connexion Wi-Fi ou 5G pour être pris en charge.

L’éditeur de Google Photos est en cours de mise à jour. Comme auparavant, les nouvelles fonctionnalités sont alimentées par l’apprentissage machine et doivent être adaptées au type d’image que vous êtes en train d’éditer.

Parmi les autres ajouts, citons le son adaptatif, qui ajuste automatiquement l’égaliseur de la qualité audio en fonction de l’acoustique de l’espace dans lequel vous vous trouvez, tandis que Google Lens offre de nouvelles capacités de traduction pour les sites Web et les applications. L’écran d’accueil s’enrichit de nouvelles icônes, de nouvelles grilles de visualisation et de nouvelles formes d’applications, ainsi que de nouveaux fonds d’écran.

Quelques nouveautés pour les Pixel 5 et 4a 5G

Les propriétaires de Pixel 5 et de Pixel 4a 5G disposent de fonctions supplémentaires que les anciens smartphones n’ont pas. Selon Google, la précision du positionnement GPS a augmenté, ce qui est particulièrement utile lorsque vous êtes à pied. La batterie adaptative devient également plus intelligente, avec pour résultat une durée d’utilisation encore plus longue, selon Google, tandis que la connectivité adaptative passe automatiquement de la 4G à la 5G en fonction de ce que vous faites, pour équilibrer la vitesse et l’autonomie de la batterie. Cependant, il est à noter que la connectivité adaptative ne fonctionnera pas avec toutes les applications et sur tous les supports.

La mise à jour Pixel pour décembre 2020 devrait être disponible en téléchargement depuis les paramètres des smartphones Android. Selon Google, elle sera disponible à partir d’aujourd’hui.