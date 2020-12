La Surface Pro 8 se montre avec un processeur Tiger Lake de 11e génération

L’appareil Surface le plus populaire de Microsoft pourrait bientôt être mis à niveau. En effet, Microsoft devrait lancer de nouveaux modèles Surface en 2021, et les deux modèles Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 sont prévus pour une sortie l’année prochaine.

Alors que le géant technologique basé à Redmond essaie de rester totalement discret sur ces deux appareils, des informations sur ce à quoi il faut s’attendre circulent occasionnellement par des canaux non officiels.

Et après avoir vu une Surface Pro 8 être vendue en ligne, voici un benchmark repéré par WindowsLatest qui nous permet d’examiner de plus près certaines des caractéristiques de ce nouvel appareil 2-en-1 de Microsoft.

Il semblerait que la Surface Pro 8 fonctionnera sur le processeur Intel de dernière génération, l’appareil repéré sur GeekBench étant équipé du processeur Tiger Lake de 11e génération (i7-1185G7), et du support graphique Intel Xe.

Mais si Microsoft reste fidèle aux puces Intel pour sa gamme Surface Pro, on ne peut pas en dire autant du Surface Laptop, dont la société a déjà migré vers AMD pour les modèles existants.

Nouvelle puce AMD sur le Surface Laptop

Et, le futur Surface Laptop 4 adoptera la même stratégie, puisque l’appareil sera également alimenté par une puce AMD. Il est intéressant de savoir que Microsoft lancera très probablement les versions Intel et AMD du Surface Laptop 4, mais c’est cette dernière qui a été repérée sur Geekbench.

Selon ce benchmark, le Surface Laptop 4 pourrait être alimenté par un processeur AMD Renoir, donc une fois de plus, Microsoft vise des performances de premier ordre sur cet appareil. Il est évident que Microsoft veut positionner ses nouveaux modèles Surface comme des pionniers du matériel sur le marché, et l’utilisation des derniers processeurs d’Intel et d’AMD est donc le meilleur moyen d’atteindre cet objectif.

Un lancement anticipé ?

Quant à la date à laquelle les nouveaux modèles devraient voir le jour, elle n’est encore qu’une rumeur, même si un éventuel lancement pourrait avoir lieu à l’automne — un lancement qui a généralement lieu en octobre. Néanmoins, Microsoft est sous pression depuis que Apple a annoncé les nouveaux Mac avec son processeur M1. Loués par les critiques, les nouveaux Mac basés sur l’architecture ARM visent directement les populaires appareils Surface. Cependant, Microsoft a une réponse au MacBook Air avec sa première génération de Surface Pro X, qui commence à 939 euros.

La décision de lancer la Surface Pro 8 et le Surface Laptop 4 serait conforme au déploiement de dispositifs haut de gamme pour faire face à la concurrence. Les ventes d’ordinateurs portables et de portables 2-en-1 étant en hausse en raison de la pandémie, il serait logique que Microsoft lance au plus tôt la Surface Pro 8 et le Surface Laptop 4.