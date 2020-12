Le Galaxy Note 21 est toujours en préparation et sera lancé plus tôt que d’habitude

Selon la rumeur, Samsung pourrait éliminer la gamme Galaxy Note assez rapidement, mais d’un autre côté, les informations les plus récentes à cet égard suggèrent le contraire.

En d’autres termes, non, le Galaxy Note ne disparaîtra pas, ou du moins, cela ne se produira pas du jour au lendemain. Ce qui est confirmé pour l’instant, c’est qu’un Galaxy Note 21 est toujours en cours, car Samsung ne veut pas se débarrasser de ce produit aussi rapidement.

Alors que l’entreprise est restée très discrète sur ses plans pour la gamme Galaxy Note, une nouvelle fuite indique que le Galaxy Note 21 est déjà en préparation, et qui plus est, il arrive plus tôt que prévu.

L’utilisateur de Twitter @chuvn8888 affirme que non seulement Samsung est toujours engagé dans la gamme Galaxy Note, mais qu’elle veut également mettre l’appareil sur le marché en juin ou juillet, par rapport à août ou septembre pour les précédents modèles.

Sans surprise, c’est une stratégie que Samsung veut également utiliser pour le Galaxy S21, car des personnes familières avec le sujet ont révélé que la société a l’intention de lancer les prochains smartphones haut de gamme en janvier, par rapport à la version de février utilisée dans le passé.

