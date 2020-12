iOS 14.2 est une mauvaise nouvelle pour l’autonomie de la batterie de l’iPhone

iOS 14.2 a apporté plusieurs améliorations notables à l’iPhone, mais en même temps, il semble qu’elle ait également inclus quelque chose qui n’est pas aussi excitant que ce sur quoi Apple a spécifiquement travaillé.

Il s’agit d’un problème de batterie qui entraîne une consommation massive de nombreux modèles d’iPhone, les utilisateurs se plaignant de devoir désormais recharger leur appareil deux fois par jour après la mise à jour des smartphones.

Il semblerait que tout cela soit arrivé après l’installation d’iOS 14.2 sur ces iPhone, et certains disent que la différence la plus notable se produit pendant la nuit lorsque leurs appareils perdent la moitié de leur batterie sans rien faire.

Les messages sur les forums de développeurs d’Apple parlent d’eux-mêmes, les utilisateurs affirmant avoir remarqué ce comportement surtout sur les anciens iPhone, en commençant par l’iPhone 7 et en terminant par l’iPhone XS. L’iPhone 11 et l’iPhone ne semblent pas être affectés.

« Mon iPhone SE (2016) et mon iPhone 8 Plus étaient très bien jusqu’à la mise à jour 14.2. Maintenant, la batterie complètement chargée tombe à 45 % pendant la nuit et la charge chute rapidement même en lisant simplement mes e-mails. Cela ne peut pas se produire sur les deux iPhone à moins qu’il y ait un problème avec la mise à jour iOS 14.2. Je n’ai jamais eu de problème de batterie avant la mise à jour 14.2. L’état de la batterie de mon SE et de mon 8 Plus est respectivement de 90 % et 98 %. Je n’utilise pas beaucoup mes smartphones, car j’utilise mon portable pour la plupart de mes activités en ligne », explique quelqu’un sur les forums.

Pas de nouvelles d’Apple

Bizarrement, d’autres ont constaté que les iPhone perdent énormément de batteries même lorsqu’ils sont utilisés en mode avion, ce qui suggère qu’il y a effectivement un problème avec cette mise à jour.

La mauvaise nouvelle est que Apple n’a pas reconnu le bug, donc pour l’instant, aucune solution de contournement n’est connue. Certains clients disent avoir contacté Apple et avoir pris rendez-vous pour faire réviser leur batterie, il sera donc intéressant de voir comment Apple va gérer le problème cette fois-ci.