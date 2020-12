Apple va sortir deux MacBook Pro Mini LED en 2021, un MacBook Air en 2022

Il est difficile de nier qu’Apple a fait un tabac avec ses nouveaux Mac alimentés par son tout premier processeur Apple Silicon, le M1. Mais ce n’est peut-être que la première salve d’une série de grands changements que la société va introduire dans sa gamme de MacBook ainsi que dans celle des iPad Pro. Nous avons entendu dire que Apple travaille à l’utilisation d’écrans Mini LED dans ses appareils, notamment le MacBook Pro et le MacBook Air. Alors que de précédents rapports suggéraient qu’un MacBook vantant les mérites de la technologie Mini LED arriverait en 2020, cela n’a pas été le cas.

Cependant, le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a publié une note adressée aux investisseurs qui révise ses estimations concernant le projet Mini LED d’Apple, comme le rapporte MacRumors.

Selon sa note, Apple sortira un MacBook Pro de 14 pouces avec un nouveau châssis et un écran Mini LED en 2021, en même temps qu’un autre modèle de MacBook Pro. Il a ajouté qu’Apple sortira également un nouveau MacBook Air « plus abordable » en 2022, mais on ne sait pas encore si le design sera mis à niveau.

Comme expliqué précédemment, les écrans Mini LED, malgré leur nom, sont toujours des écrans LCD qui utilisent des LED pour leur rétro-éclairage. Technologie utilisée par les fabricants de télévisions, les Mini LED permettent un contrôle plus précis des zones de l’écran qui doivent être éclairées ou atténuées, ce qui augmente le contraste et la qualité de l’affichage. Elle est également plus coûteuse que les LCD plus courants avec un rétro-éclairage par la tranche, mais Apple a un moyen de compenser ces coûts pour la prochaine génération de MacBook.

Quoi qu’il soit, les futurs MacBook équipés d’un écran Mini LED seront tous alimentés par le processeur Apple Silicon basé sur l’architecture ARM, que ce soit le M1 ou une future puce qu’Apple annoncera l’année prochaine ou la suivante. Comme ces puces sont nettement moins chères que les processeurs d’Intel, les coûts de fabrication de ces MacBook seront plus que compensés au final.

Une simple rumeur pour le moment

Bien que je sois aussi enthousiaste que vous pour un nouveau MacBook Pro de 14 pouces, et que le Mini LED semble être la cerise sur le gâteau, il est crucial de se rappeler que nous entendons parler d’un MacBook Mini LED depuis près de deux ans maintenant, sans qu’aucun appareil réel ne soit lancé avec cette nouvelle technologie. C’est pourquoi je vous suggère de prendre ces nouvelles informations avec des pincettes.

Entre-temps, de nombreux rapports ont affirmé au fil du temps que Apple utilisera également cette nouvelle technologie sur sa gamme d’iPad, à commencer par l’iPad Pro en 2021. C’est donc quelque chose que nous surveillerons également.