Chrome va vous avertir si vos mots de passe sont considérés comme « faibles »

Comme le rapporte Techdows, Chrome reçoit une mise à jour qui vous avertira si l’un de vos mots de passe est particulièrement faible, afin que vous puissiez le changer avant que la catastrophe ne frappe.

Nous avons tous un grand nombre de comptes en ligne ces jours-ci. Qu’il s’agisse de comptes mails, de réseaux sociaux ou de comptes auprès de boutiques en ligne, cela signifie que nous avons tous un nombre considérable de mots de passe à retenir. Pour nous faciliter la vie, les navigateurs Web proposent depuis longtemps de nous aider en stockant les mots de passe afin que nous n’ayons pas à les mémoriser.

Mais plus que cela, les développeurs de navigateurs ont reconnu que des incidents de sécurité se produisent, que des sites Web sont piratés et que les mots de passe se retrouvent sur la toile, de sorte que des logiciels comme Chrome avertissent les utilisateurs des mots de passe qui ont été compromis. Aujourd’hui, Chrome va encore plus loin.

Le Contrôle de sécurité de Chrome existe depuis un certain temps déjà et émet des avertissements sur les extensions de navigateur potentiellement dangereuses, les mots de passe qui ont été impliqués dans une fuite de données et d’autres problèmes de sécurité. La dernière modification apportée à cette importante fonction de sécurité consiste à émettre un avertissement sur les mots de passe faibles.

Même si le remplissage automatique des mots de passe offert par les navigateurs modernes signifie que nous n’avons plus besoin de nous rappeler quels sont nos mots de passe, les gens ont toujours tendance à créer des mots de passe faibles par habitude. Désormais, le Contrôle de sécurité de Chrome vous avertira si l’un de vos mots de passe enregistrés est faible.

Faible ou fort ?

S’il est déjà possible d’utiliser les paramètres de mot de passe de Chrome pour repérer les mots de passe faibles, Google le rend désormais accessible depuis le Contrôle de sécurité. Pour l’instant, l’option n’est disponible que dans Chrome 89 (la version actuelle de Canary), mais même avec cette version du navigateur installée, vous devez activer l’option manuellement.

Lancez Chrome et allez sur chrome://flags

Recherchez “Safety check for weak passwords“, et utilisez le menu déroulant pour activer le paramètre (“Enabled“)

Répétez la même opération pour “Passwords weakness check“

Redémarrer Chrome

Une fois cela fait, lancez le Contrôle de sécurité depuis les paramètres de Chrome, et vous serez averti de tout mot de passe nécessitant votre attention.