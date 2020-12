Un rendu des Galaxy Buds Pro révèle un nouveau design arrondi

Pour ne pas être en reste face à son plus grand rival, Samsung a également accordé beaucoup plus d’attention à ses propres écouteurs Bluetooth, s’éloignant de l’ancienne marque « Gear » pour adopter un nom plus cohérent, Galaxy Buds. Bien que portant le même nom, les écouteurs de Samsung ne se ressemblent guère en termes d’apparence. Les derniers Galaxy Buds Live remportent la palme, mais il semble que Samsung abandonnera cette forme pour quelque chose de plus traditionnel lors de sa prochaine itération.

S’en tenir à un seul nom « Galaxy Buds » vous oblige à trouver des suffixes pour les différencier les uns des autres. Mais contrairement à Apple, qui a conservé le même design pour toutes ses versions de AirPods, Samsung change une fois de plus ses écouteurs stéréo sans fil (TWS) pour l’année prochaine.

Les rumeurs concernant ce que l’on pense être les Galaxy Buds Pro ont commencé à circuler sur la toile.

Aujourd’hui, une image des futurs écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro de Samsung a été divulguée, grâce au célèbre Evan Blass. Vous pouvez voir l’image apparente des écouteurs en haut de cet article. À première vue, les Galaxy Buds Pro semblent avoir une forme plus arrondie que les Galaxy Buds Live, et ils ressemblent davantage aux Galaxy Buds+.

Cependant, en y regardant de plus près, la paire d’écouteurs semble partager le brillant éclat des Buds. Il semble que l’idée de Samsung soit de combiner la surface premium des Galaxy Buds Live avec une forme plus familière du Galaxy Buds+. Voici une image de ce à quoi ressemblent les Galaxy Buds+, à titre de comparaison :

Un lancement avec le Galaxy S21

Blass a également posté un rendu qui semble montrer le boîtier du Galaxy Buds Pro – un rendu qui ressemble à un diagramme du cas trouvé dans les récents dépôts de la FCC pour le Galaxy Buds Pro. Au lieu de la forme plus oblongue du boîtier pour les Galaxy Buds Live et Galaxy Buds+, le boîtier du Galaxy Buds Pro semble être plus carré avec des coins arrondis, comme celui des écouteurs Galaxy Buds Live de Samsung en forme de haricot.

Une nouvelle forme et un nouveau boîtier ne sont pas les seules nouvelles mises à jour qui seraient apportées au Galaxy Buds Pro – elles pourraient également comporter une annulation active du bruit et des améliorations du mode ambiant, selon SamMobile. En effet, ces Galaxy Buds Pro arriveront avec un support ANC (Active Noise Cancellation), et ce sera le deuxième écouteur TWS de Samsung à intégrer cette technologie. Les embouts en silicone offriront une meilleure isolation par rapport aux Galaxy Buds Live.

Les Galaxy Buds Pro devraient être dévoilés en même temps que les smartphones Galaxy S21 en janvier.