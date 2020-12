Bixby apporte une nouvelle interface utilisateur, le support du Samsung DeX, et plus

Bixby n’a peut-être pas l’aura que peut avoir Google Assistant, Alexa ou encore Siri en ce qui concerne les assistants vocaux, mais Samsung ne cesse de publier des mises à jour pour améliorer ses capacités.

Avec la dernière mise à jour de Bixby, Samsung simplifie l’expérience de l’utilisateur, ajoute le support Bixby sur le Samsung DeX, réduit les interruptions, et plus encore.

Samsung a modifié le design de Bixby pour le rapprocher de OneUI, sa surcouche utilisateur qu’elle propose en sus d’Android. À l’avenir, vous ne trouverez plus le fond bleu classique de Bixby. Vous remarquerez plutôt que l’arrière-plan de l’application change en fonction du thème de votre smartphone pour améliorer la lisibilité. Vous obtenez également des gestes de défilement à l’horizontale et à la verticale pour une meilleure accessibilité.

Dans une tentative d’unifier la structure de l’application, la dernière version de Bixby regroupe les commandes recommandées, les commandes de tendance et le Marketplace en un seul menu. De cette façon, les utilisateurs peuvent facilement rechercher de nouvelles capsules Bixby et émettre des commandes vocales. De plus, la nouvelle conception réduit les interruptions et n’occupe plus que le tiers inférieur de l’écran, comme le fait Google Assistant.

Un ajout pratique au nouveau Bixby est la présence de suggestions de commandes vocales personnalisées. Cette fonction vous proposera des recommandations d’applications et de services en fonction de vos habitudes d’utilisation sur votre smartphone et d’autres appareils compatibles.

Samsung ne baisse pas les bras

Enfin, Samsung a ajouté le support de Bixby sur le Samsung DeX. Grâce à cette intégration, vous pouvez ouvrir des applications ou effectuer des recherches vocales pour trouver ce que vous cherchez. Cela devrait s’avérer utile pour les utilisateurs qui comptent régulièrement sur Dex pour répondre à leurs besoins de productivité.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités indiquent que Samsung n’est pas encore prête à renoncer à son assistant vocal. Si vous êtes un utilisateur Samsung, envisagerez-vous de donner une autre chance à Bixby avec ces dernières fonctionnalités ?