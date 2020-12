Samsung dévoilera 3 nouveaux smartphones pliables en 2021

Samsung a beaucoup misé sur les smartphones pliables en 2020, mais s’attend à ce que la société fasse encore plus en 2021. Un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud nous donne un peu plus d’idée sur ce à quoi il faut s’attendre en termes de smartphones pliables l’année prochaine.

Avec les rumeurs selon lesquelles Samsung envisagerait la disparition de la gamme Galaxy Note, un rapport suggère que Samsung prépare trois nouveaux smartphones pliables pour la remplacer l’année prochaine. Comme le souligne TheElec, les chercheurs OLED d’UBI Research confirment que Samsung dévoilera le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Fold Lite et le Galaxy Z Flip 2 en 2021.

En outre, la société de recherche nous fait part des principales spécifications des écrans des 3 smartphones pliables susmentionnés. Elle indique que tous trois seront dotés d’une protection UTG (Ultra Thin Glass) et utiliseront la technologie LTPO (“low-temperature polycrystalline oxide“) pour une meilleure efficacité énergétique.

Parlons maintenant des tailles d’écran de ces 3 smartphones pliables.

Galaxy Z Fold 3

La Galaxy Z Fold 2 a fait un bond en avant par rapport aux smartphones pliables de première génération de la société. Le Galaxy Z Fold 3 arrivera avec un design analogue et un écran plus petit. Le cabinet de recherche indique que vous trouverez un écran pliable de 7 pouces à l’intérieur – au lieu de 7,6 pouces, et un écran de 4 pouces à l’extérieur – également plus petit que l’écran existant de 6,2 pouces du Z Fold 2.

Le point fort du Galaxy Z Fold 3 sera toutefois une caméra frontale autonome logée sous l’écran. Cela permettra à Samsung d’offrir aux utilisateurs une expérience de visionnage sans faille et non intrusive lorsqu’il sera déplié. Ce sera tout simplement merveilleux. Il sera également doté d’un support pour le stylet S Pen.

Galaxy Z Fold Lite

Le Galaxy Z Fold Lite suivra les traces du Z Fold 3, avec la même taille d’écran à l’intérieur et à l’extérieur. Deux caractéristiques le distingueront et feront baisser le prix du smartphone pliable. Il sera équipé d’un écran poinçonné pour la caméra frontale au lieu d’un module sous l’écran, et d’un processeur de milieu de gamme au lieu du processeur phare Snapdragon/ Exynos.

Galaxy Z Flip 2

Le Galaxy Z Flip 2 sera doté du même écran pliable de 6,7 pouces à l’intérieur comme son prédécesseur. Le minuscule écran extérieur de 1,1 pouce qui se trouvait à côté de la caméra sera remplacé par un écran plus grand de 3 pouces, selon le rapport. Cela signifie que le Galaxy Z Flip 2 sera enfin la parfaite alternative au Moto Razr 5G. Samsung pourrait vous permettre d’accéder à certaines fonctions et applications clés sur l’écran extérieur.

Samsung pourrait être sur la bonne voie avec cette stratégie. Le géant coréen veut s’imposer comme un fabricant de smartphones pliables de premier plan et digne de confiance avant ses concurrents. Si cela nécessite de sacrifier la gamme Galaxy Note, alors qu’il en soit ainsi. Le marché des smartphones pliables ne cesse de s’étendre et la rumeur veut que le Galaxy Z Fold Lite soit un succès pour Samsung.