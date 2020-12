Qualcomm annonce le processeur Snapdragon 888 5G

Lors de son virtuel Snapdragon Tech Summit, Qualcomm a présenté son très attendu processeur de la série 800 qui équipera la plupart des smartphones haut de gamme l’année prochaine. Il s’agit du « Snapdragon 888 » et non du Snapdragon 875 ou du Snapdragon 870 comme le prétendaient de nombreux acteurs du secteur.

La plateforme mobile Snapdragon 888 5G de Qualcomm est le successeur du Snapdragon 865 de l’année dernière. C’est le chipset qui « offrira aux utilisateurs les expériences de qualité supérieure qu’ils méritent » en apportant des avancées majeures dans le domaine des jeux et des caméras, déclare Qualcomm. Il continue également à mettre l’accent sur la connectivité 5G.

En effet, pour la première fois, le Snapdragon 888 apporte une grande amélioration à la 5G : il offrira enfin un modem 5G entièrement intégré, contrairement au Snapdragon 865 de l’année dernière (qui exigeait que les fabricants incluent un modem séparé à l’intérieur de l’espace restreint d’un smartphone moderne). Il s’agira du modem Snapdragon X60 5G-RF de 3e génération. Il prend en charge les réseaux 5G en mmWave (ondes millimétriques) et en Sub-6GHz, ainsi que le multi-SIM, etc.

Un nouveau AI Engine de 6e génération, couplé à un processeur Hexagon amélioré, offre d’étonnantes performances de 26 TOPS (tera opérations par seconde). Le Elite Gaming Engine, ainsi que le nouveau GPU Adreno, apporteront de nouvelles fonctionnalités de jeu, en première ligne sur les futurs flagships. Et surtout, le Snapdragon 888 fera un bond en avant dans le domaine de la photographie numérique avec le nouveau Spectra ISP. Il permettra « aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos à 2,7 gigapixels par seconde ou environ 120 photos à une résolution de 12 mégapixels ». Il est jusqu’à 35 % plus rapide que l’ISP de la génération précédente, selon le communiqué de presse officiel.

« Il faut une organisation qui se concentre sur l’avenir pour continuer à fournir les technologies qui redéfinissent les expériences haut de gamme », a déclaré Cristiano Amon, Président de Qualcomm Incorporated, à propos de la façon dont l’entreprise a lancé sa toute nouvelle puce phare alors qu’une pandémie sévit dans le monde.

Attendu dans de nombreux flagships de 2021

Qualcomm a également dressé la liste des fabricants de smartphones qui lanceront l’année prochaine des flagships équipés de la puce Snapdragon 888. ASUS, Black Shark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, Vivo, Xiaomi et ZTE, entre autres, vont se vanter de l’intégration de cette nouvelle puce, selon le communiqué de presse officiel.

Selon la tradition de Qualcomm, l’annonce d’hier n’est qu’un premier aperçu du Snapdragon 888. Un aperçu plus complet des spécifications et des améliorations proposées avec le processeur de cette année sera présenté lors de la deuxième journée du Snapdragon Tech Summit, ce mercredi 2 décembre. Étant donné la domination quasi-totale de Qualcomm dans le marché du mobile, le lancement du Snapdragon 888 n’est pas seulement un premier aperçu des dernières avancées de Qualcomm : c’est aussi un aperçu de ce que l’on peut attendre de smartphones comme la gamme Galaxy S21 de Samsung et d’autres smartphones Android de premier plan pour 2021.