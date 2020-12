WhatsApp sur iOS fait l’objet d’une mise à jour majeure

WhatsApp vient de publier une mise à jour majeure de son application iOS, cette fois-ci avec de véritables fonctionnalités que les utilisateurs peuvent essayer dès maintenant après avoir installé la nouvelle version.

Tout d’abord, WhatsApp a ajouté une prise en charge plus avancée des fonds d’écran. Ainsi, depuis la version 2.20.130, les utilisateurs peuvent activer différents fonds d’écran pour chaque chat et personnaliser encore plus l’apparence du fond d’écran.

« Les nouveaux fonds d’écran donnent un nouveau look à vos chats. Vous pouvez désormais définir des fonds d’écran personnalisés par chat, séparer les fonds d’écran en mode sombre et choisir parmi une galerie de fonds d’écran actualisée ou des couleurs différentes par rapport au fond d’écran par défaut », explique WhatsApp dans les notes de version officielle publiées sur l’App Store.

Ensuite, cette nouvelle version de WhatsApp introduit un outil de recherche amélioré pour les autocollants, qui à son tour est une fonctionnalité qui gagne du terrain ces jours-ci à la fois sur la plateforme de messagerie de Facebook et sur d’autres applications analogues. Par exemple, Telegram investit beaucoup dans les autocollants pour ses utilisateurs d’iPhone et d’Android, et maintenant WhatsApp suit ses traces avec un engagement à long terme.

« Cherchez et trouvez vos autocollants avec du texte ou des émoticônes ou parcourez les catégories d’autocollants communes », ajoute WhatsApp dans le journal des modifications de la nouvelle application.

Personnaliser vos fonds de discussions

Pour modifier les paramètres du fond d’écran pour chaque contact, il suffit de cliquer sur le nom du contact dans la conversation, puis d’aller dans la section du fond d’écran. Vous aurez accès à la galerie actualisée des fonds d’écran préchargés, mais aussi à des options permettant de sélectionner une photo de la collection de votre smartphone et de l’utiliser comme fond d’écran.

WhatsApp pour iPhone nécessite au moins iOS 9, il va donc sans dire qu’elle peut fonctionner sur la majorité des smartphones Apple existants, y compris les anciens modèles qui ne reçoivent plus les dernières versions des systèmes d’exploitation.