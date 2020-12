Salesforce achète Slack pour 28 milliards de dollars

Dans le cadre de l’une des acquisitions technologiques les plus importantes de ces dernières années, Salesforce va racheter Slack pour environ 27,7 milliards de dollars. Cet accord, dont les rumeurs ont commencé à faire surface la semaine dernière, est le plus gros achat jamais réalisé par Salesforce et d’un coup de pouce pour Slack, qui doit faire face à la concurrence croissante de plateformes comme Microsoft Teams et Google Chat.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2022 de Salesforce, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Slack, de l’obtention des autorisations réglementaires requises et des autres conditions de clôture habituelles.

Dans le message d’annonce, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, déclare : « Ensemble, Salesforce et Slack façonneront l’avenir des logiciels d’entreprise et transformeront la façon dont chacun travaille dans le monde du travail entièrement numérique, où qu’il se trouve. Je suis ravi d’accueillir Slack au sein de Salesforce Ohana une fois la transaction conclue ».

Stewart Butterfield, PDG de Slack, a ajouté : « Comme les logiciels jouent un rôle de plus en plus critique dans la performance de chaque organisation, nous partageons une vision de complexité réduite, de puissance et de flexibilité accrues, et finalement d’un plus grand degré d’alignement et d’agilité organisationnelle. Personnellement, je crois que c’est la combinaison la plus stratégique de l’histoire du logiciel, et j’ai hâte d’y aller ».

Les gens restant chez eux pendant la pandémie de coronavirus, le télétravail et les outils de cloud comme Slack et Salesforce sont devenus de plus en plus importants. Les entreprises affirment que Slack sera « profondément intégré dans chaque Cloud Salesforce » et deviendra « la nouvelle interface pour Salesforce Customer 360 ».

Slack n’a pas profité du boom du télétravail

Slack s’est transformé d’une startup en pleine expansion, créée en 2009 en tant que société de jeux vidéo, en un concurrent majeur de Microsoft avec plus de 12 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en octobre de l’année dernière (et probablement beaucoup plus maintenant, bien que la société n’ait pas divulgué de chiffres concrets) et une valeur de marché de près de 25 milliards de dollars. La société, dirigée par Butterfield, co-créateur de Flickr, a commencé principalement comme une alternative au courrier électronique qui s’adressait aux startups, aux sociétés de médias et à d’autres entreprises à la pointe de la technologie pour mieux gérer la communication entre les bureaux.

Mais, Butterfield et son équipe ont développé Slack pour en faire une suite complète de productivité avec des fonctions de réunion vidéo, d’hébergement de fichiers, d’administration informatique et toutes sortes d’autres fonctionnalités généralement proposées par les grandes entreprises. Au début de cette année, la société a étendu son partenariat avec IBM pour inclure l’ensemble des 350 000 employés de la société.

Cependant, Slack a également dû faire face à une concurrence féroce non seulement de la part de Microsoft, mais aussi de Facebook, Google et d’autres entreprises qui ont lancé leurs propres plateformes de discussion et de productivité au bureau. L’entreprise a perdu près de la moitié de sa valeur marchande depuis son introduction en bourse en avril 2019, et elle n’a pas réussi à réaliser de bénéfices au cours des trois derniers trimestres, malgré la montée en flèche du télétravail due à la COVID-19. L’entreprise n’avait pas de voie évidente pour devenir rentable et aucun moyen clair de surmonter la pression croissante de Microsoft Teams, rendant une potentielle acquisition plus probable au fil des trimestres.

Une rivalité avec Microsoft

Quoi qu’il en soit, cette évolution aidera probablement Slack à renforcer sa présence sur les marchés des entreprises, un domaine dans lequel Microsoft Teams avait un certain avantage en raison de la richesse des autres produits de la société. Et bien sûr, Microsoft est également en concurrence avec l’activité de Salesforce dans le domaine du cloud. L’acquisition de Slack permet à Salesforce de construire un écosystème plus solide d’outils logiciels pour attirer de potentiels clients.

Une fois la transaction conclue, Slack deviendra une unité opérationnelle de Salesforce et continuera à être dirigée par Butterfield.