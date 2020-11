Le futur MacBook Pro de 16 pouces pourrait comporter la série AMD Radeon RX 6700

Nous savons déjà qu’Apple a prévu un nouveau MacBook Pro de 16 pouces qui sera bientôt lancé. Mais des sources affirment qu’il ne sera pas livré avec le nouveau processeur Apple M1. Au lieu de cela, l’ordinateur portable pourrait contenir de passionnants composants.

Si l’on en croit les rumeurs, Apple est sur le point de devenir la première entreprise à utiliser les cartes graphiques de la série AMD RX 6700, dont la sortie n’a pas encore été annoncée. Comme entendu précédemment, la carte graphique haut de gamme est prête à lancer ses Radeon RX 6700 XT et Radeon RX 6700, qui sont basées sur l’architecture RDNA 2, également connue sous le nom de Big Navi.

Nous apprenons maintenant que AMD s’est associée à Apple pour fournir des versions mobiles exclusives de ces cartes graphiques pour leurs prochains modèles de MacBook Pro de 16 pouces.

Apple a l’habitude de s’approvisionner en matériel auprès de ses partenaires exclusivement pour l’utiliser sur ses machines. Par exemple, l’actuel MacBook Pro de 16 pouces est le seul ordinateur portable qui utilise la Radeon Pro 5600M. Il ne serait donc pas inhabituel pour la société d’utiliser les Radeon RX 6700 et RX 6700 XT pour ses prochains ordinateurs portables.

Mais ce qui rend le rapport encore plus passionnant, c’est qu’il suit un autre détail non confirmé concernant les prochains modèles de MacBook Pro de 16 pouces. Laptop Mag a récemment entendu certains détails concernant les machines qui, selon la rumeur, seront alimentées par une nouvelle et puissante puce Apple M1X.

Couplée à une puce Apple M1X ?

Selon les rumeurs, AMD dévoilera les variantes de bureau des nouvelles cartes Big Navi dans le courant du mois de janvier 2021. Les nouveaux MacBook Pro de 16 pouces équipés de la puce Apple M1X n’étant pas attendus avant le milieu de l’année 2021, cela devrait donner aux sociétés suffisamment de temps pour homogénéiser les cartes pour un tel ordinateur.

On ne peut donc que supposer que le nouveau MacBook Pro de 16 pouces sera très probablement repoussé à janvier 2021. Avec le lancement du processeur M1 d’Apple, la société atteint des sommets sur le marché des ordinateurs portables. D’autres produits sont sur le point d’être lancés et l’accord exclusif avec AMD sera bientôt conclu. Il semble que l’année 2021 verra une explosion de divers produits Apple.