L’iPad Pro pourrait passer aux écrans OLED à la fin de 2021

Le marché des tablettes a connu des chiffres constamment positifs, principalement grâce à Apple et au rythme de développement rapide de l’iPad Pro. La tablette haut de gamme de la société semble subir de grands changements à chaque itération, même lorsque ces changements ne sont pas exactement visibles à l’œil nu. Au cours des derniers mois, nous avons entendu de nombreuses rumeurs et rapports sur l’avenir de l’iPad Pro.

L’année prochaine, les iPad Pro, dont on dit déjà qu’ils passeront aux écrans mini-LED, en seront un bon exemple. Mais ce changement pourrait être de courte durée, car il semblerait que Apple change à nouveau de technologie d’affichage avant la fin de l’année 2021.

Malgré le nom, les écrans mini-LED sont toujours des écrans LCD, sauf qu’ils sont rétro-éclairés par des LED. Cela permet un meilleur contrôle de la luminosité et du contraste en réduisant ou en éclairant de manière sélective certaines parties de l’écran seulement. En revanche, les écrans LCD des iPad actuels utilisent une méthode de rétro-éclairage par les bords, où l’écran est soit allumé soit complètement éteint.

La rumeur veut qu’Apple fasse passer sa gamme d’iPad Pro aux écrans mini-LED l’année prochaine. Le site coréen The Elec signale maintenant que ce changement ne sera vrai que pour les modèles lancés au cours du premier semestre de l’année.

Au second semestre 2021, il indique que les iPad Pro passeront aux véritables panneaux OLED fabriqués par nul autre que Samsung et LG, bien entendu. Ces panneaux OLED ne seront pas les mêmes que ceux que l’on trouve déjà sur des smartphones comme ceux de Samsung. Ils utiliseront plutôt ce que le rapport appelle une « structure en tandem RGB » qui permettra aux fabricants d’empiler deux ou trois couches lumineuses à l’intérieur du panneau. Cette mesure vise à réduire le risque de brûlure par les OLED bleus, car les tablettes sont souvent utilisées pendant plus longtemps que les smartphones.

Une meilleure structure

Même le rapport admet que l’échéance de 2021 n’est pas gravée dans le marbre. En effet, il est très peu probable que Apple utilise des panneaux OLED pour l’iPad en raison de contraintes techniques et financières. Il est donc préférable de prendre les propos de The Elec avec des pincettes.

En outre, le passage à la technologie OLED pourrait encore être retardé en fonction de l’adoption des écrans mini-LED. Il se pourrait également que Apple utilise des écrans OLED pour son iPad Pro de 12,9 pouces, laissant les autres iPad Pro sur des écrans LCD mini-LED.