Le Huawei P50 serait équipé d’un processeur Kirin 9000

Les sanctions américaines ont peut-être fait beaucoup de dégâts dans les affaires de Huawei, mais elles n’ont pas encore empêché la société de produire des flagships. La société a révélé la série Mate 40 le mois dernier, et il semble maintenant que la série Huawei P50 soit toujours en cours de fabrication.

Le Huawei P50 arrivera probablement au début de l’année 2021, et selon un nouveau rapport, il utilisera probablement un chipset Kirin 9000 (le même que celui que vous trouverez dans la gamme Huawei Mate 40), mais cela ne correspond pas aux précédents commentaires de la société.

Le quotidien coréen The Elec affirme que « des personnes ayant une connaissance directe de la question » ont déclaré que le Huawei P50 atterrira au cours du premier semestre 2021, et qu’il devrait utiliser le processeur Kirin 9000. L’agence ajoute que LG et Samsung se préparent à fournir des panneaux OLED pour le nouveau vaisseau amiral.

Cela ne serait pas une surprise, car Huawei lance généralement un nouveau chipset Kirin (qu’elle développe elle-même) dans la gamme Mate, puis l’utilise à nouveau dans le modèle P suivant. Cependant, Richard Yu (président du groupe Huawei Consumer Business) a déclaré en août dernier que la société ne pourrait pas continuer à utiliser les puces Kirin après 2020, car l’interdiction de Huawei aux États-Unis l’empêcherait de s’approvisionner en composants nécessaires.

Le rapport de The Elec reconnaît ce fait, mais ne donne aucune explication sur ce qui aurait pu changer, donc nous sommes laissés dans l’incertitude. Huawei a-t-elle trouvé une source en dehors des États-Unis ? Où a-t-elle simplement stocké suffisamment de Kirin 9000 pour continuer à utiliser le processeur dans les futurs smartphones ?

Toujours pas les services de Google

L’autre option est bien sûr que ce rapport est erroné, et qu’il faut certainement le prendre avec des pincettes. Mais s’il est exact, il semble alors que le Huawei P50 pourrait être sur la bonne voie et contenir le propre processeur haut de gamme de Huawei. Néanmoins, même si la série P50 de Huawei est en mesure de proposer le processeur Kirin 9000, la gamme fera toujours l’objet de sanctions américaines et d’une interdiction d’utiliser les services mobiles de Google. Il est donc probable que la marque s’appuiera fortement sur son marché d’origine, la Chine, pour la majeure partie de ses ventes.

Quant au Huawei Mate 50, le rapport indique qu’il n’est pas clair s’il y aura des commandes pour cela, et ne fait aucun commentaire sur la puce qu’il pourrait utiliser s’il est lancé et quand il le sera. Cependant, ce n’est pas prévu avant la fin de l’année 2021, ce qui laisse beaucoup de temps pour en savoir plus.