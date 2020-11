Google Assistant ajoute la planification pour une maison plus intelligente

Les commandes vocales sont un élément quasi essentiel de toute maison intelligente, mais elles sont bien peu de chose par rapport à l’automatisation. Une maison connectée qui anticipe et fait des choses pour vous est plus pratique à long terme. C’est pourquoi il est intéressant de voir Google Assistant prendre des mesures de programmation pour allumer et éteindre les objets connectés.

Google a discrètement ajouté une aide à la planification des actions avec Google Assistant, avec la nouvelle fonctionnalité permettant aux technologies de la maison connectée comme les lumières d’être allumées et éteintes selon l’heure ou la durée que vous souhaitez qu’elles soient actives.

Elle s’appuie sur l’intégration existante de la maison connectée, qui permet à l’assistant de contrôler à distance les lumières enregistrées, les prises connectées et d’autres dispositifs par commande vocale.

Mais jusqu’à présent, ces commandes étaient suivies instantanément. Vous pourriez dire “allumez les lumières”, par exemple, ou mettre en place des actions complexes comprenant une série de différents dispositifs connectés – comme ouvrir des stores motorisés, allumer une cafetière et augmenter la température du thermostat, le tout avec une routine de type “bonjour” – mais elles s’activeraient immédiatement.

Grâce à la nouvelle fonction de programmation, repérée par les utilisateurs de Reddit, vous pouvez désormais utiliser le temps comme facteur modérateur. Par exemple, vous pouvez demander à l’assistant “d’éteindre les lumières dans 30 minutes” pour régler un compte à rebours, ou “d’allumer la cafetière dans dix minutes“. Vous pouvez également spécifier une heure exacte, comme demander à l’assistant d’éteindre toutes les lumières à 23 heures.

L’automatisation

Il existe également une aide pour les durées d’activité. Par exemple, vous pouvez demander à l’assistant d’allumer les lumières pendant quinze minutes, après quoi elles s’éteignent à nouveau. Vous pouvez aussi utiliser le coucher et le lever du soleil comme déclencheur intelligent, par exemple en disant “Hey Google, allume la cafetière au lever du soleil“.

C’est un changement bienvenu, car si le fait d’avoir un contrôle central sur des choses comme l’éclairage, le système de chauffage, la climatisation, les prises Wi-Fi et d’autres appareils connectés peut être utile, avec le temps, beaucoup de gens découvrent qu’ils veulent vraiment que leur maison connectée se débrouille toute seule.

D’après les rapports des utilisateurs de Reddit, ceux qui essaient les nouvelles fonctionnalités de programmation rencontrent quelques problèmes. Cela pourrait signifier que Google est encore en train de modifier les choses en amont et que la mise en œuvre dans son ensemble est encore en cours.