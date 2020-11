Microsoft travaille sur un thème entièrement sombre pour Word

Admettons-le, les modes sombres sont le nouvel effet de mode, et Microsoft le sait très bien. C’est la raison pour laquelle le géant du logiciel a déjà ajouté un thème sombre à Windows 10, et maintenant la société travaille 24 heures sur 24 à l’ajout de mises à jour analogues à ses autres applications.

Le prochain en lice pour obtenir un mode sombre n’est autre que Microsoft Word. Florian B. a déjà repéré une mise à jour de ce style visuel qui est disponible pour certains membres du programme Insider.

Microsoft elle-même est restée très discrète sur cette mise à jour, même si, à en juger par la capture d’écran publiée sur Twitter, le nouveau mode sombre couvrait toute l’interface utilisateur de l’application, la police elle-même devenant blanche. En effet, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, le nouveau mode sombre s’applique désormais à toutes les zones, y compris la zone du document (section vide d’un Word où vous tapez des mots) et la zone de recherche.

Ce nouveau look est plus agréable à regarder et permet de faire ressortir les éléments du menu et de la tablette.

Il convient de souligner que cette fonctionnalité ne serait disponible que pour la version de bureau de Microsoft Word, bien qu’à terme, Microsoft souhaite apporter le même style visuel sur toutes les plateformes pour un peu plus de cohérence.

Microsoft pleinement engagée

Microsoft s’engage pleinement à maintenir tous ses produits à jour, et ceux-ci comprennent non seulement des logiciels de bureau, mais aussi des applications mobiles disponibles sur Android et iPhone.

Au début de ce mois, Microsoft a été l’une des premières entreprises à annoncer une nouvelle version de Microsoft Office qui serait spécifiquement optimisée pour Apple Silicon, notamment parce que les appareils équipés de la puce Apple M1 sont déjà disponibles à l’achat. En outre, Microsoft travaille également à la sortie d’une version M1 de Microsoft Edge, le nouveau navigateur de la société qui fonctionne avec le moteur Chromium.

Dans l’ensemble, Microsoft a préparé de nombreuses mises à jour ces derniers temps, ce qui montre qu’après tout, le géant de Redmond reste le numéro un mondial sur le plan logiciel. On ne sait pas encore quand exactement certaines de ces mises à jour sont censées être mises en ligne, car Microsoft est restée très discrète à leur sujet.