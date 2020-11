Le Surface Duo de Microsoft est la meilleure invention de l’année 2020 selon le Time Magazine

Après avoir échoué avec les appareils Lumia, Microsoft est récemment revenue sur le marché des smartphones avec son appareil à double écran fonctionnant sous Android, le Surface Duo. Il s’agit d’un appareil assez unique, notamment en tant qu’outil multitâche pour les créateurs et les étudiants. En conséquence, le Surface Duo de Microsoft a récemment été couronné comme l’une des « meilleures inventions de 2020 » par le populaire Time Magazine.

Le populaire magazine d’information hebdomadaire basé à New York a récemment publié un article sur le Surface Duo, saluant l’appareil comme un « aperçu de l’avenir de l’informatique mobile ».

« Est-ce un smartphone ou un ordinateur portable ? Dans le cas du Surface Duo de Microsoft, la réponse est qu’il s’agit des deux. Le smartphone Android à double écran (1 399 dollars) s’ouvre comme un classeur à spirale, révélant une paire d’écrans. Dépliez-le et c’est un ordinateur portable numérique — faites glisser des éléments d’une application à l’autre, développez une seule application pour remplir les deux écrans (parfait pour la lecture), ou utilisez un Surface Pen pour écrire sur un écran pendant que vous chattez sur l’autre », a déclaré le magazine dans son article de blog.

Le Surface Duo a été très apprécié pour son élégant design à base de verre et, surtout, pour sa charnière révolutionnaire qui permet de replier l’appareil tout à l’arrière, ce qui en fait un appareil avec des écrans des deux côtés. Et l’auteur du Time Magazine, Patrick Lucas Austin, pense que ce design a beaucoup de potentiel pour l’avenir, malgré ses défauts actuels.

« Le Surface Duo ressemble à un appareil conceptuel, mais aussi à un aperçu de l’avenir de l’informatique mobile : il ne remplacera pas encore votre iPhone et son excellente caméra, mais il est facile de voir comment il pourrait un jour le faire », ajoute la publication.

Vers un lancement mondial malgré des problématiques ?

Bien que le Surface Duo basé sur Android ait été excellent dans son concept, il a été lancé avec des problèmes que même les mises à jour logicielles ne pouvaient pas résoudre. Malgré les plaintes, il semble que Microsoft continue à faire pression pour le lancement mondial de l’appareil à double écran sur les marchés en dehors des États-Unis.

Sa conception a toutefois pu se faire au détriment de la durabilité, car les propriétaires se sont rapidement plaints de problèmes avec les bords en plastique du smartphone. Même la charnière simpliste a commencé à révéler ses défauts, mais seulement après que l’appareil a commencé à être expédié. D’autres plaintes ont été formulées, notamment des problèmes de sensibilité au toucher et de stabilité du logiciel. Ces problèmes sont et ont été facilement résolus grâce à des mises à jour, et des améliorations sont promises pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans. Cela a peut-être donné à Microsoft suffisamment de confiance pour faire avancer les ventes mondiales du Surface Duo au Royaume-Uni, au Canada et au Japon, mais seulement au début de l’année 2021.

Des caractéristiques techniques en deçà pour un smartphone de 2019

Le Surface Duo est alimenté par le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm, une mémoire vive de 6 Go et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go. L’appareil dispose de deux écrans AMOLED de 5,6 pouces avec une résolution de 1 800 x 1 350 pixels et une densité de pixels de 401 ppp. Microsoft a inclus une batterie d’une capacité de 3 460 mAh pour alimenter le matériel. Le principal atout de l’appareil est sa charnière à 360 degrés, qui permet d’utiliser individuellement chaque écran de 5,6 pouces ou ensemble, selon différents modes. De plus, le Surface Duo n’est livré qu’avec un seul capteur photo de 11 mégapixels à l’arrière. L’appareil fonctionne sous Android 10 avec Microsoft Launcher comme interface utilisateur, Microsoft travaillant apparemment sur une mise à jour d’Android 11 peu après le lancement.

Le smartphone est vendu aux prix de 1399,99 et 1499,99 dollars, respectivement pour les modèles 128 Go et 256 Go.