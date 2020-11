Apple rend les icônes personnalisées d’iOS 14 plus intuitives

Android a toujours eu le dessus sur iOS en matière de personnalisation. Cependant, Apple va plus loin avec la dernière mise à jour d’iOS 14. Les utilisateurs passent maintenant littéralement des heures à essayer de créer une expérience parfaite sur l’écran d’accueil en utilisant des icônes et des widgets personnalisés.

Apple ne s’attendait pas à ce que la personnalisation des icônes sur iOS 14 explose comme elle l’a fait parce qu’elle n’a pas créé une fonctionnalité native pour la même chose.

Au lieu de cela, les utilisateurs ont utilisé l’application Raccourcis pour appliquer des icônes personnalisées à leurs applications préférées. Cependant, il y avait un défaut. Vous deviez attendre une seconde de plus pour ouvrir une application, car l’application Raccourcis se lançait en premier, avant de vous amener à l’application souhaitée pour laquelle vous aviez créé un raccourci.

Avec le lancement de la deuxième version bêta pour iOS 14.3, Apple a décidé d’adopter le côté créatif de ses utilisateurs. Bientôt, votre iPhone/iPad n’ouvrira plus l’application Raccourcis pour les icônes personnalisées sur l’écran d’accueil. Le géant basé à Cupertino a rapidement donné suite aux commentaires des utilisateurs. Il a remplacé l’action de lancement de l’application Raccourcis par une bannière qui indique désormais que vous avez utilisé un raccourci pour ouvrir l’application.

D’abord repéré par les utilisateurs sur Reddit, vous pouvez voir le nouveau raccourci de l’icône personnalisée, ainsi que la nouvelle bannière, en action ici :

#iOS 14.3 Beta New Feature:

On iOS 14.3 beta 2, the Shortcuts app will no longer open if you click on a shortcut on the homescreen, meaning you can setup alternative icons without Shortcuts opening first before going to the app.#iOS143 #iPhone pic.twitter.com/kuAAymgipn

—Apple Terminal (@AppleTerminal) November 18, 2020