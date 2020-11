Le Galaxy S21 avec le Snapdragon 875 surpasse la variante Exynos 2100 dans ce benchmark

La prochaine gamme Galaxy S21 de Samsung a fait la une de l’actualité ces derniers jours, avec de multiples fuites, rumeurs et spéculations qui semblent révéler pas mal de détails à leur sujet.

Aujourd’hui, plus de deux mois après qu’une variante du Galaxy S21 équipé d’une puce maison Exynos ait été prétendument repérée sur Geekbench, une version équipée d’une puce Qualcomm portant le numéro de modèle SM-G996U semble avoir fait son apparition sur le même site de benchmarks.

Considéré comme la variante américaine du Galaxy S21, l’appareil répertorié sur Geekbench est apparemment alimenté par le processeur « lahaina » (code interne de Qualcomm pour le Snapdragon 875 en 5 nm), dispose de 8 Go de RAM et fonctionne sous Android 11 dès sa sortie de boîte. Le benchmark suggère également que le Galaxy S21 avec la puce Snapdragon obtient de meilleurs résultats que son homologue Exynos, avec une note de 1 120 points dans le test monocœur et de 3 319 points dans le test multicœur.

À titre de référence, le modèle Exynos a obtenu respectivement que 1 038 et 3 060 points, ce qui suggère que les modèles de Qualcomm pourraient être plus rapides que les modèles Exynos. Ceci est en contraste direct avec les précédents rapports qui semblaient suggérer que la Exynos 2100 pourrait être plus rapide que le Snapdragon 875.

Quoi qu’il en soit, le dernier benchmark de Geekbench n’a pas révélé davantage de détails, mais de récentes fuites nous ont donné un peu plus d’informations sur l’ensemble de la gamme, y compris des aperçus sur leurs écrans et leurs configurations de caméra.

On sait beaucoup de choses sur les spécifications

Selon Max Weinbach, de Android Police, le Galaxy S21 sera équipé d’un écran de 6,2 pouces d’une résolution full HD+, tandis que le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra pourraient être équipés respectivement d’un écran de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ et d’un écran de 6,8 pouces avec une résolution WQHD+, les trois affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz en natif.

Il a également déclaré que si les Galaxy S21 et S21+ seront livrés avec des configurations analogues de triple caméra (12 mégapixels primaire + 64 mégapixels téléobjectif + 12 mégapixels ultra-large), tandis que le Galaxy S21 Ultra aura probablement un module de quadruple caméra (108 mégapixels primaire + 10 mégapixels téléobjectif 3x + 10 mégapixels « Super » téléobjectif + 12 mégapixels ultra-large).

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra seront également équipés de batteries de 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh, a-t-il déclaré.