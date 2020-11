La dernière mise à jour de Gmail apporte un widget pour iOS 14

Avec iOS 14, Apple a amélioré l’apparence des widgets sur l’iPhone, et les entreprises adoptent le nouveau design. Après avoir publié une mise à jour de l’application Google avec un ensemble de nouveaux widgets, le géant de Mountain View a publié aujourd’hui une mise à jour de l’application Gmail qui apporte un nouveau widget iOS 14 pour le populaire service de messagerie électronique.

Le widget est disponible avec la version 6.0.201101 de Gmail, et contrairement à la sélection de widgets de l’application Google, Gmail n’apporte qu’une seule taille de widget, au moins pour le moment.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, le widget est fourni avec une pratique barre de recherche, avec des boutons pour rédiger un nouvel e-mail, et une tuile qui indique le nombre de messages non lus ; deux choses utiles.

En appuyant sur le bouton de rédaction, l’application Gmail s’ouvre directement dans la fenêtre de composition d’e-mail, ce qui est pratique si vous êtes comme moi et que vous vous retrouvez souvent à envoyer des e-mails rapides. Le bouton « non lu » ouvre simplement votre boîte de réception.

Cependant, j’aurais aimé qu’il ouvre Gmail avec le filtre de recherche « is: unread » actif. De cette façon, nous pouvons voir directement les e-mails non lus.

Simple à mettre en œuvre

Quoi qu’il en soit, c’est un bon widget, et si vous voulez l’utiliser, voici comment ajouter le nouveau widget Gmail à votre écran d’accueil :

Après avoir mis à jour l’application Gmail, maintenez la touche enfoncée n’importe où sur l’écran d’accueil Appuyez sur l’icône « plus » en haut à gauche pour afficher tous les widgets disponibles Appuyez sur « Gmail » pour voir le nouveau widget. Vous pouvez alors le faire glisser et le déposer n’importe où sur l’écran d’accueil

Il convient de noter que si vous avez mis à jour Gmail, mais ne pouvez pas voir le widget, supprimez Gmail de vos applications récentes et réessayez. Si cela ne fonctionne pas non plus, essayez de redémarrer votre iPhone.