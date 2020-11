Google Fit et Wear OS facilite la consultation des informations de bien-être

L’application Google Fit sur Android et iOS fait l’objet d’une mise à jour qui, selon l’entreprise, permettra de trouver plus facilement toutes les données relatives à la condition physique en un seul endroit.

Dans le cadre de ce projet, l’application Google Fit est désormais dotée d’un hub dédié, facile à consulter, qui permet non seulement aux utilisateurs de visualiser un résumé de leurs résultats sur l’écran d’accueil, mais aussi de vérifier s’ils atteignent leurs objectifs quotidiens et hebdomadaires en matière de points cardio et de pas.

Le hub permet également aux utilisateurs de visualiser leur dernière séance d’entraînement et de suivre l’évolution de leur fréquence cardiaque, de leur poids et de leur tension artérielle au fil du temps, a déclaré la société dans un article de blog officiel.

L’application dispose également d’une nouvelle fonction de partage qui permet aux utilisateurs de partager des statistiques, des itinéraires ou des photos de leurs entrées de journal Google Fit favorites sur les réseaux sociaux ou des applications de messagerie.

La mise à jour apporte également davantage d’informations sur le sommeil dans Google Fit, permettant aux utilisateurs de suivre leur activité nocturne, de visualiser les stades de sommeil, de fixer un objectif pour leur horaire de coucher et plus encore.

Wear OS s’améliore aussi

Outre l’application Google Fit, certains éléments du système d’exploitation Wear OS sont également mis à jour. Tout d’abord, Google ajoute des raccourcis dans la tuile Google Fit Workouts de Wear OS pour montrer aux utilisateurs leurs séances d’entraînement les plus récentes. Une autre mise à jour notable est la conception plus claire et plus audacieuse de l’application météo sur Wear OS. Selon l’entreprise, le nouveau design sera plus agréable à l’œil et fournira aux utilisateurs des détails de prévisions plus pertinents, notamment les précipitations et les alertes météorologiques.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, la mise à jour apporte une nouvelle “tuile de respiration” qui, selon la société, aidera les utilisateurs à décompresser grâce à un accès plus facile aux séances de respiration guidée. “Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez consulter un résumé qui inclut la façon dont votre rythme cardiaque a changé entre le début et la fin, et vous pouvez également voir un récapitulatif de vos séances de respiration pour la semaine“, a déclaré la société. Les mises à jour seront lancées dans les prochains jours.